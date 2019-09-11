CNBC получил данные разведки США про неудачные испытания «Буревестников»

Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года. Пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полет ракеты продолжался больше двух минут, утверждают источники CNBC

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Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.

По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года.

Пять испытаний ракеты, проводившиеся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд, рассказали источники телеканала.

Впервые о «Буревестнике» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Глава государства заявил, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория ее полета может быть «непредсказуемой», что делает «Буревестник» неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».