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Политика ,  
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CNBC получил данные разведки США про неудачные испытания «Буревестников»
Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года. Пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полет ракеты продолжался больше двух минут, утверждают источники CNBC
Фото: РИА Новости

Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.

По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года.

Пять испытаний ракеты, проводившиеся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд, рассказали источники телеканала.

Впервые о «Буревестнике» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Глава государства заявил, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория ее полета может быть «непредсказуемой», что делает «Буревестник» неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Политика
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске

Ранее источники CNBC утверждали, что взрыв на военном полигоне, произошедший 8 августа в Архангельской области, случился во время операции по подъему ракеты «Буревестника» со дна после испытаний.

Минобороны официально сообщало, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, при этом не уточняя, для какой ракеты он предназначен. В госкорпорации «Росатом» говорили, что ЧП произошло во время «работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», погибли пять человек. После аварии в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные американских СМИ о взрыве при испытании «Буревестника», заявил, что необходимо ориентироваться на данные российских специалистов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: разведка США, крылатая
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Песков ответил на данные американских СМИ о взрыве «Буревестника»
Политика
СМИ узнали о новом испытании крылатой ракеты с ядерным «Буревестником»
Политика
Минобороны проведет испытания «Буревестника» с ядерной энергоустановкой
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