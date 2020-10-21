Эксперты оценили последствия нового санкционного механизма ЕС

Новый механизм будет принят, учитывая, что о намерении ЕС ввести специальный санкционный режим для нарушителей прав человека без географической привязки говорится уже длительное время, сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «Последние события вокруг отравления Алексея Навального ускорят этот процесс», — отметил он. Что касается практических последствий, санкции дадут ЕС возможность более оперативно реагировать на нарушение прав человека, в том числе россиянами, прогнозирует Волошин. «Это касается как нарушения прав человека в контексте боевых действий и конфликтов, так и в других, более локальных происшествиях — например, покушениях на оппозиционеров», — сказал он. Отдельные лица будут без многих лишних формальностей, которыми грешит европейская бюрократия, лишаться доступа в ЕС, а их активы в ЕС будут заморожены, добавил эксперт.

Штрафные меры, которые будут применяться в соответствии с механизмом, — запрет на въезд в ЕС и заморозка счетов адресатов санкций на территории блока. Новый санкционный режим предполагает, что реализация запретов будет осуществляться непосредственно Еврокомиссией, а не национальными органами, что является прецедентом, отмечается в заявлении Борреля и фон дер Ляйен, опубликованном вечером 19 октября. При этом новый санкционный режим не будет подменять собой те ограничения, которые уже были введены в отношении причастных к нарушению прав человека лиц в Сирии, Белоруссии и Венесуэле, уточнили в ЕС.

Идея создания правового механизма, вводящего ограничения против нарушителей прав человека, обсуждается в ЕС уже несколько лет, согласен программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Как напомнил эксперт, подобный механизм уже существует в США, а с недавнего времени — и в Соединенном Королевстве, его актуальность подтверждают развитие дела Навального и протестов в Белоруссии. «В ЕС сложился консенсус по поводу целесообразности такого механизма, и полагаю, что ни одна страна не будет возражать против его принятия», — прогнозирует аналитик.

Говоря о практических последствиях введения нового механизма для России, Тимофеев оговаривается, что инструментарий довольно ограничен. «Речь идет о персональных санкциях, поэтому новый механизм не несет в себе какую-то серьезную угрозу российской экономике или проектам в таких сферах, как энергетика, хотя, разумеется, подобные шаги ухудшают фон российско-европейских отношений», — резюмировал эксперт. Как будет работать новая схема

В настоящее время режим санкций против нарушителей прав человека действует только на уровне отдельных стран ЕС. При этом эти механизмы не предполагают возможности заморозки счетов адресатов санкций, а только запрет на въезд в страну.

О необходимости подготовки более масштабного, общеевропейского механизма для защиты прав человека фон дер Ляйен заявляла в сентябре. Ранее с предложением об общеевропейском санкционном механизме неоднократно выступали депутаты Европарламента. «ЕС должен иметь возможность применять точечные санкции в отношении нарушителей прав человека. Новый глобальный санкционный режим <...> внесет свой вклад в создание более эффективной внешней политики», — отметил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также заявил, что поддерживает идею Еврокомиссии и готов к обсуждению итоговой версии механизма.

В октябре парламентарии из бундестага и Европарламента предложили свою версию закона для защиты прав человека. Одна из его особенностей — пункт, указывающий, что внесение новых лиц в санкционный список возможно с одобрения квалифицированного большинства членов ЕС (не менее 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения государств сообщества). В Еврокомиссии заявили, что такое предложение будет учтено при разработке нового механизма и что в теории санкции в рамках механизма можно будет вводить без одобрения всех членов ЕС.

Согласно законам Евросоюза, любые новые санационные программы должны быть утверждены единогласно 27 странами союза. В то же время внесение поправок к этим программам, в том числе добавление новых лиц в санкционные списки, в теории может быть осуществлено на основе квалифицированного большинства. Как сообщали СМИ, ЕС собирался принять санкции в отношении белорусских чиновников таким способом, но против них выступил Кипр. Евросоюз не мог утвердить санкции против Белоруссии в течение трех месяцев из-за оппозиции Кипра, отказывавшегося поддержать это решение до тех пор, пока ЕС не ужесточит позицию в отношении Турции. Источник РБК в Еврокомиссии отметил, что Боррель предложит странам ЕС возможность добавлять новые лица в списки квалифицированным большинством, но итоговое решение будет приниматься министрами стран ЕС, а не Еврокомиссией.

Вопрос о процедурах внесения лиц в санкционный список имеет довольно важное значение, отметил Иван Тимофеев. «Фон дер Ляйен и другие лица заявляли о желательности избежать в будущем ситуации, когда для утверждения санкций нужен консенсус — и ситуация с упрямством Кипра в случае принятия штрафных мер против Белоруссии только подкрепила их убеждения», — сказал он РБК. Впрочем, поддержат ли страны ЕС идею внесения поправок квалифицированным большинством — большой вопрос. «Небольшие страны вроде Кипра и стран Прибалтики могут опасаться за размывание их прав и, полагаю, с осторожностью отнесутся к подобным идеям, тем более что принятие решений квалифицированным большинством в сфере санкций может создать опасный, с их точки зрения, прецедент, который может открыть дверь к игнорированию мнения маленьких стран в других ситуациях», — заключил Тимофеев.

Внедрение правила квалифицированного большинства в область таких суверенных вопросов, как внешняя политика и политика в области национальной безопасности, не может не быть болезненной темой, сказал РБК Джордж Волошин. «Окончательный вариант документа может оказаться размытым или содержать большие оговорки, учитывая, что до сих пор санкции утверждались единогласно», — добавил он.