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Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

В 2019 году четверть из почти 60 тыс. дел на рассмотрении ЕСПЧ были направлены против России. В Минюсте сообщили, что по числу жалоб на 10 тыс. населения Россия не является лидером и уступает другим странам
Фото: Vincent Kessler / Reuters

Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации. Согласно статистике, на рассмотрении суда по состоянию на конец года находилось 59,8 тыс. жалоб, из них более 15 тыс. (25,2%) приходится на Россию.

Второе место по числу жалоб в ЕСПЧ заняла Турция (9,2 тыс., или 15,5%), а третье — Украина (8,8 тыс., или 14,8%). На лидирующих местах в антирейтинге также оказались Румыния (7,9 тыс., или 13,2%) и Италия (3 тыс., или 5,1%).

В предыдущие годы Россия также занимала первые места по количеству жалоб, которые ожидают производства. По итогам 2017 года их число составило почти 8 тыс. из 63,4 тыс., а 2018-го — 11,7 тыс. из 56 тыс. Таким образом, за два года число жалоб выросло почти вдвое.

Россия заняла второе место по числу решений ЕСПЧ за всю его историю
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В 2019 году, как следует из доклада, ЕСПЧ вынес 884 решения, из них 198 касались России. При этом в 186 случаях суд признавал, что была нарушена хотя бы одна статья Европейской конвенции. Самыми распространенными оказались нарушения права на свободу и личную неприкосновенность (90), справедливый суд (61) и запрет на унижающее и бесчеловечное обращение (57).

Как заявил «Ведомостям» главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев, рост связан с массовой подачей жалоб на задержания на митингах и пикетах и условия содержания под стражей. Однако это пока не отразилось на количестве постановлений суда, указал он.

В пресс-службе Минюста газете заявили, что по числу жалоб на 10 тыс. населения Россия не входит в число основных лидеров и при таком подсчете уступает Лихтенштейну, Молдавии и Румынии. Первые места по этому показателю занимают Черногория, Сербия и Босния и Герцеговина. В министерстве сообщили, что ЕСПЧ отклонил более 90% жалоб против России из-за их неприемлемости. Всего же за 2019 год по делам против России было вынесено на 50 постановлений меньше, чем годом ранее, отметило ведомство.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ЕСПЧ, жалобы, права человека
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