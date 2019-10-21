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Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву
Экс-госсекретарь США опубликовала якобы найденное в архивах «письмо» президента США Джона Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Оно пародирует послание, которое, по данным СМИ, Трамп отправил Эрдогану
Хиллари Клинтон (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон высмеяла послание, которое, по данным CNN, тот направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. На своей странице в Twitter она опубликовала якобы найденное в архивах «письмо» Кеннеди Хрущеву.

В вымышленном документе, датированном 1962 годом и пародирующем стиль письма Трампа Эрдогану, Кеннеди просит Хрущева убрать советские ракеты с Кубы.

«Убирайте свои ракеты с Кубы. Все скажут: «Вау, Хрущев, ты лучший!» Но если ты этого не сделаешь, все типа так: «Какой же засранец!» и назовут твою мусорную страну «Советская болячка» (в оригинале обыгрывается созвучие слов union — союз — и bunion, которым по-английски называется бурсит большого пальца стопы. — РБК)», — говорится в «документе», заканчивающемся словом «обнимаю».

Советские баллистические ракеты средней дальности и крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, были размещены на Кубе в 1962 году. Появление этих ракет, способных поражать цели на значительной части территории США, спровоцировало так называемый Карибский кризис и поставило мир на грань ядерной войны. Однако благодаря обмену посланиями между президентом США Джоном Кеннеди и первым секретарем ЦК КПСС, председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым, конфликт удалось урегулировать. Советский Союз вывел свои ракеты с Кубы, а власти Соединенных Штатов сняли блокаду с острова, дав гарантии ненападения.

16 октября телекомпания CNN сообщила, что Трамп направил Эрдогану письмо, в котором предложил урегулировать конфликт с сирийскими курдами.

«История скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком», — цитировала письмо CNN.

Комментируя опубликованное CNN послание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал текст письма «весьма необычным». Позднее Би-би-си сообщила, что Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорную корзину.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Как заявлял Эрдоган, ее целью стали курдские Отряды народной самообороны (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США. Анкара планировала вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности для выхода из Турции сирийских беженцев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Хиллари Клинтон
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