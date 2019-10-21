Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву

Экс-госсекретарь США опубликовала якобы найденное в архивах «письмо» президента США Джона Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Оно пародирует послание, которое, по данным СМИ, Трамп отправил Эрдогану

Хиллари Клинтон (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон высмеяла послание, которое, по данным CNN, тот направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. На своей странице в Twitter она опубликовала якобы найденное в архивах «письмо» Кеннеди Хрущеву.

В вымышленном документе, датированном 1962 годом и пародирующем стиль письма Трампа Эрдогану, Кеннеди просит Хрущева убрать советские ракеты с Кубы.

«Убирайте свои ракеты с Кубы. Все скажут: «Вау, Хрущев, ты лучший!» Но если ты этого не сделаешь, все типа так: «Какой же засранец!» и назовут твою мусорную страну «Советская болячка» (в оригинале обыгрывается созвучие слов union — союз — и bunion, которым по-английски называется бурсит большого пальца стопы. — РБК)», — говорится в «документе», заканчивающемся словом «обнимаю».

Советские баллистические ракеты средней дальности и крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, были размещены на Кубе в 1962 году. Появление этих ракет, способных поражать цели на значительной части территории США, спровоцировало так называемый Карибский кризис и поставило мир на грань ядерной войны. Однако благодаря обмену посланиями между президентом США Джоном Кеннеди и первым секретарем ЦК КПСС, председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым, конфликт удалось урегулировать. Советский Союз вывел свои ракеты с Кубы, а власти Соединенных Штатов сняли блокаду с острова, дав гарантии ненападения.