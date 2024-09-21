Зеленский призвал Константинополь предоставить ПЦУ статус патриархата

Президент обратился с таким призывом к экзархам Константинопольского патриархата во время встречи с ними в Киеве в августе. ПЦУ получила томос о предоставлении автокефалии в 2019 году. РПЦ считает ее раскольнической

Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Президент Владимир Зеленский призвал Константинополь предоставить Православной церкви Украины (ПЦУ) статус патриархата, пишет «Страна.ua».

«Я сказал [на встрече с экзархами Константинопольского патриархата], что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — рассказал Зеленский накануне журналистам.

LB.ua уточняет, что украинский лидер обратился с таким призывом к представителям патриарха Варфоломея во время встречи с ними в Киеве 28 августа.

По словам Зеленского, экзархи имеют «видение плана действий» по предоставлению ПЦУ такого статуса, но его должен согласовать Константинополь. Они контактируют с главой Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским по этому поводу и «должны вернуться с конкретными предложениями», сообщил президент.

ПЦУ была образована в декабре 2018 года. В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. Русская православная церковь (РПЦ) считает ПЦУ раскольнической.

В августе Зеленский подписал закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине. УПЦ Московского патриархата весной 2022 года, после начала военных действий в стране, провела собор, на котором объявила о «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ.

Формально в законе не говорится о запрете УПЦ. Депутат Рады Владимир Вятрович пояснял, что для признания церкви аффилированной с Россией украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) должна выявить соответствующие признаки. Затем религиозная организация должна в течение полугода устранить эти признаки, в противном случае ГСЭСС подаст в суд и по его решению деятельность организации будет запрещена. Кроме того, она будет лишена права использовать государственное имущество, а служители организации не смогут быть военными священниками в ВСУ.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что украинским законом «создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви», что «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». Такую «расправу» он связал с отказом УПЦ «присоединиться к организации раскольников и самосвятов». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев увидел в этом угрозу для существования украинского государства.