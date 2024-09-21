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Военная операция на Украине ,  
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Житель курского села рассказал, как жил в нем после объявления эвакуации

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Военная операция на Украине
Палаточный лагерь МЧС России для эвакуированных жителей приграничных районов&nbsp;Курской&nbsp;области
Палаточный лагерь МЧС России для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Михаил, житель села Внезапное в Кореневском районе Курской области, рассказал РБК, что не смог уехать самостоятельно, когда в районе объявили эвакуацию (о необходимости вывезти всех жителей Кореневского и Суджанского района губернатор Алексей Смирнов объявил 12 августа, вскоре после захода ВСУ на территорию региона).

По словам Михаила, покинуть Внезапное смогли те, у кого были машины. Мужчина остался в селе, куда вскоре зашли солдаты ВСУ, они «жили по соседству в подвале». Все это время, до середины сентября, Михаил питался консервами, а воду набирал в колодце в километре от дома во время пауз между обстрелами. «Я пошел лугом в сторону Викторовки (соседнее с Внезапным село. — РБК). Уже темнело, и я в школе викторовской заночевал. Три дня в школе сидел», — рассказал он.

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Эвакуированная жительница приграничья в Курской области

Мужчина пошел в сторону соседнего села Викторовка и заночевал в местной школе, где провел три дня. Позднее Михаила нашли российские военные, проводили к месту эвакуации, а 19 сентября волонтеры вывезли его в Рыльск, ближайший крупный населенный пункт к местам боев в Курской области.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Областные власти 12 августа заявили, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, Минобороны с тех пор несколько раз отчитывалось о возврате контроля над рядом поселений.

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Теги
Курская область село эвакуация Вооруженные силы Украины ВСУ
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