Bloomberg узнал, о чем Зеленский попросит Байдена на встрече в Вашингтоне

Зеленский представит Байдену план, где содержится четкий путь к членству в ЕС и договоренности в сфере экономики. Он будет добиваться от президента США приглашения в НАТО. Россия требует отказа Киева от стремления вступить в блок

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящей поездки в США в конце сентября будет добиваться от американского лидера Джо Байдена официального приглашения в НАТО, а также обязательств по постоянным поставкам современного оружия Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это входит в «план победы» украинского лидера, о котором он не раз говорил. В нем также предусмотрены четкий путь Украины к членству в Европейском союзе и другие соглашения в сфере экономики и безопасности.

Зеленский пока публично не раскрывал детали плана, отмечая, что сначала должен представить их Байдену, обсудить с кандидатами в президенты США — демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом, а также с членами конгресса от обеих партий. Он отмечал, что некоторые пункты «зависят именно от положительной воли и поддержки США».

Собеседники агентства сообщили, что некоторые из сторонников Украины начинают рассматривать варианты прекращения огня путем переговоров. В ходе этих обсуждений Зеленский придерживался предыдущей позиции о том, что Украина не может уступить утерянные территории, сказал один из источников. Bloomberg отмечает, что в сентябре президент усилил критику в адрес партнеров Киева в связи с тем, что, по его мнению, их поддержка ослабевает.

В Кремле, комментируя заявления украинских властей о «плане победы», сказали: «Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей». Россия считает неприемлемыми выдвигаемые Украиной требования и в июне озвучила свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, в том числе вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Также власти осуждают иностранную помощь Украине.

После вторжения ВСУ в Курскую область в августе президент Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям». В начале сентября он сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, «но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации».