В США россиянина обвинили в покупке санкционной электроники для России

Минюст США утверждает, что россиянин Марченко через гонгонгские подставные компании покупал микроэлектронику военного назначения и отправлял ее в Россию в нарушение санкций

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США предъявили обвинения проживающему в Гонконге россиянину Максиму Марченко, который, предположительно, причастен к незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей, сообщается на сайте Минюста США. Он арестован.

«Марченко участвовал в сети незаконных закупок, которая поставляла военную микроэлектронику конечным пользователям в России», — сказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. Эти товары использовались для выпуска оптических прицелов, приборов ночного видения и других приборов.

В судебных документах сказано, что 51-летний Марченко управляет несколькими гонконгскими подставными компаниями — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Схему закупок он реализовывал вместе с двумя неназванными сообщниками, тоже россиянами. Продукция, в частности, OLED-микродисплеи, закупались для перечисленных подставных компаний, чтобы скрыть, что они предназначались для России — конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и др.

«В общей сложности в период с мая 2022 года по август 2023 года или около того подставные компании Марченко перевели в Соединенные Штаты в общей сложности более $1,6 млн в поддержку усилий закупочной сети по контрабанде OLED-микродисплеев в Россию», — сказано в сообщении Минюста.

Всего Марченко предъявлены обвинения по семи пунктам, среди которых контрабанда и мошенничество. В сумме максимальное наказание по ним превышает полвека заключения.

В конце августа по запросу США на Кипре был задержан 33-летний россиянин Артур Петров, которого тоже обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. В заявлении Минюста США говорилось, что Петров и двое его сообщников для поставок использовали подставные компании. Приобретенная ими техника применялась в российских беспилотниках, управляемых ракетах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройствах связи в том числе в рамках военной операции на Украине, утверждает Вашингтон.