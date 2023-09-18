Кирби заявил о росте числа критиков помощи Украине среди конгрессменов

Власти США фиксируют рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине, сообщил Кирби. По его словам, самые ярые критики — группа республиканцев от правого крыла палаты представителей. Россия критикует военную помощь Киеву

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Администрация США видит растущее число американских конгрессменов, критикующих будущие расходы не помощь Украине, заявил в интервью The Telegraph координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сказал Кирби.

По его словам, критика прежде всего исходит от «небольшой, но громкой группы республиканцев от правого крыла палаты».

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны продолжают оказывать Киеву гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи на более $43 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военной помощи от союзников на сумму порядка $100 млрд.

На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности появления «усталости от Украины». При этом президент США Джо Байден ранее исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — говорил президент США.

Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

В июне началось контрнаступление ВСУ. Киев не раз признавал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», а президент России Владимир Путин назвал его провальным. По его данным, Украина за время контрнаступления потеряла 71,5 тыс. бойцов, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разны классов.

The Economist 13 сентября писала, что на Западе сомневаются в успехе Украины до зимы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление продолжится и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности.