Кирби заявил о росте числа критиков помощи Украине среди конгрессменов
Администрация США видит растущее число американских конгрессменов, критикующих будущие расходы не помощь Украине, заявил в интервью The Telegraph координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сказал Кирби.
По его словам, критика прежде всего исходит от «небольшой, но громкой группы республиканцев от правого крыла палаты».
С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны продолжают оказывать Киеву гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи на более $43 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военной помощи от союзников на сумму порядка $100 млрд.
На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности появления «усталости от Украины». При этом президент США Джо Байден ранее исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — говорил президент США.
Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
В июне началось контрнаступление ВСУ. Киев не раз признавал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», а президент России Владимир Путин назвал его провальным. По его данным, Украина за время контрнаступления потеряла 71,5 тыс. бойцов, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разны классов.
The Economist 13 сентября писала, что на Западе сомневаются в успехе Украины до зимы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление продолжится и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности.