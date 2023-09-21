Как беженцев из Карабаха разместили на базе российских миротворцев

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С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе на базе российских миротворцев разместили порядка 5 тыс. человек. На кадрах видно, как их обеспечивают едой и медицинской помощью. В Минобороны России сообщили, что эвакуация проведена из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.