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МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов за границей

МИД России предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов за границей
В ведомстве пояснили, что нынешний размер сборов установлен в 2010 году и с тех пор его не индексировали. Рост платы за оформление документов, не только паспортов, но и доверенностей, составит от $5 до $10
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов и другие консульские услуги за границей, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, министерство предложило внести следующие изменения в ставки консульских сборов:

  • увеличить сбор с $30 до $35 за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина России за пределами территории страны;
  • увеличить сбор с $80 до $90 за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина России за пределами территории страны;
  • увеличить сбор с $65 до $130 за оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке;
  • увеличить сбор с $90 до $100 за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени;
  • увеличить сбор с $10 до $20 за государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства;
  • увеличить сбор с $30 до $40 за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом: детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам;
  • за удостоверение завещаний предложено брать $35 (на $10 больше), а за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой — $25 (с иностранного на русский) и $35 (с русского на иностранный).

Также МИД предложил ввести дифференцированный сбор за истребование документов с апостилем ($80) и без апостиля ($40), что «соотносится с применяемым на территории Российской Федерации подходом».

В пояснительной записке к документу за подписью директора Консульского департамента МИДа Алексея Климова говорится, что нынешний размер сборов был установлен в 2010 году и с тех пор его не индексировали.

В прошлом году было две волны массового выезда россиян за рубеж: после 24 февраля, когда была объявлена спецоперация на Украине, и 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация. Forbes писал, что за первые две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули 700 тыс. человек, в Кремле назвали эти сведения уткой.

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По данным ФСБ, число выездов граждан с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов за рубеж составило 9,7 млн — почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда 5 млн) и на 1,2 млн в июле—сентябре 2021 года.

По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Больше всего человек выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).

Президент России Владимир Путин на ПМЭФе назвал скорее позитивным отъезд граждан в другие страны. «Этот процесс будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — пояснил он.

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