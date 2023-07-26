МВД и ФСБ выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за плату
МВД не поддержало идею вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») выдавать гражданам загранпаспорта в ускоренном порядке за дополнительную плату, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства парламентарию.
Даванков в июне направил соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. Вице-спикер отметил, что получает от жителей Москвы много жалоб на медленную выдачу документов. Ускорение этого процесса за деньги помогло бы снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре или «искоренить коррупционные практики» тех, кто занимается оформлением незаконно, предложил депутат.
Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что сроки, за которые власти рассматривают запросы о выдаче загранпаспортов, «являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения». МВД проверяет, есть ли основания для временного ограничения права человека на выезд из России, то есть для отказа в выдаче документа.
Горовой также привел позицию ФСБ и заявил, что действующие сроки и система взаимодействия между двумя ведомствами «полностью отвечают задачам в области безопасности и обеспечивают полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий».
Согласно ст. 10 закона о порядке выезда из России и въезда в страну, при подаче заявления не по месту прописки срок оформления загранпаспорта не должен превышать три месяца, а при подаче заявления по месту регистрации — один месяц. Госпошлина для оформления биометрического паспорта составляет 5 тыс. руб. для взрослых и 2,5 тыс. руб. для детей; документа старого образца — 2 тыс. руб. и 1 тыс. руб. соответственно.
В феврале на «Госуслугах» приостановили прием заявлений о получении биометрического загранпаспорта, власти связали это с повышенным спросом на микросхемы и логистические трудности после введения санкций. Вновь принимать заявки начали с 1 июня.
Весной Госдума приняла закон, который обязывает призванных на военную или альтернативную службу сдавать загранпаспорта в выдавшее их ведомство. В июне документ подписал президент Владимир Путин. Он также утвердил поправки, определяющие основания для признания загранпаспорта недействительным.