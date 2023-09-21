 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно

Госдепартамент: банк JPMorgan закрыл канал платежей с Россией вопреки мнению США
Сюжет
Военная операция на Украине
США просили JPMorgan проявить терпение, но банк по своей инициативе закрыл канал платежей с российской стороной за агроэкспорт после выхода Москвы из зерновой сделки, сообщили в Госдепе. Москва требует ослабления санкций
JPMorgan Chase JPM $148,15 -0,52% Купить
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Американский банк JPMorgan, обрабатывавший часть платежей за российский агроэкспорт, прекратил эту деятельность по своему решению и вопреки позиции Белого дома, сообщил Reuters глава бюро по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен.

«Мы до того давали понять русским, что если бы они могли показать признаки возвращения в [зерновую] сделку, то было бы намного проще сохранить работу этой платежной системы», — добавил О’Брайен. Он заверил, что власти США просили банк «проявить терпение».

Источник агентства уточнил, что первоначально банк согласился на эту роль по просьбе Белого дома, а «не потому, что на этом можно было заработать деньги».

«Прямой канал, установленный между Россельхозбанком и американским JPMorgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа», — сообщали в российском МИДе 4 августа.

Россельхозбанк был отключен от системы межбанковских переводов SWFT в рамках международных санкций. Российский МИД требовал переподключить его, к американским банкам обращался генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Несколько месяцев прошло, и действительно, один из банков «любезно» согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят, на этом принципе надо построить всю дальнейшую работу, то это несерьезно», — говорил в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте на РБК Pro
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Насколько реален технологический откат банков в России
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам
В чем секрет живучести старейших компаний США — The Economist

Госсекретарь США Энитони Блинкен рассказывал, что американская сторона сделала все возможное, чтобы разрешить все вопросы России к зерновой сделке. Он сообщил о письмах, направленных в американские банки, где убеждал кредитные организации, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна и им не надо бояться санкций. У России нет проблем с экспортом собственного зерна, в последний год он «намного превышает» показатели, которые были до начала полномасштабных боев на Украине, добавил Блинкен.

Россия в июле отказалась продлевать зерновую сделку, потребовав взамен немедленно вернуть Россельхозбанк в SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отменить ограничения на страхование и перестрахование, снять запрет на доступ в порты и прочее.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
зерно JPMorgan США Госдепартамент США Зерновая сделка
Материалы по теме
Боррель не увидел шансов для возобновления зерновой сделки
Политика
МИД заявил, что Боррель признал неготовность ЕС выполнять зерновую сделку
Политика
Турция поможет поставить 1 млн т российского зерна в Африку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 20 сен, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 20 сен, 16:42
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:22
Почти по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу Политика, 08:08
В Киеве рассказали о 1000 часов при включенной воздушной тревоге Политика, 08:04
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя Pro, 08:03
В России предложили создать ГОСТы для автотуризма Бизнес, 08:00
Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн Политика, 07:47
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Полицейский погиб при взрыве в венгерском Эстергоме, куда приехал Орбан Политика, 07:32
Эксперты ВШЭ предупредили о всплеске заболеваемости ожирением после COVID Национальные проекты, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:28
Как конфликт в Карабахе влияет на евробонды Армении и Азербайджана Pro, 07:01
США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно Политика, 06:56
Российские миротворцы эвакуировали 5 тыс. человек в Нагорном Карабахе Политика, 06:33
Южнокорейский истребитель KF-16 разбился в Сосане Политика, 06:16