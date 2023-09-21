США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно
Американский банк JPMorgan, обрабатывавший часть платежей за российский агроэкспорт, прекратил эту деятельность по своему решению и вопреки позиции Белого дома, сообщил Reuters глава бюро по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен.
«Мы до того давали понять русским, что если бы они могли показать признаки возвращения в [зерновую] сделку, то было бы намного проще сохранить работу этой платежной системы», — добавил О’Брайен. Он заверил, что власти США просили банк «проявить терпение».
Источник агентства уточнил, что первоначально банк согласился на эту роль по просьбе Белого дома, а «не потому, что на этом можно было заработать деньги».
«Прямой канал, установленный между Россельхозбанком и американским JPMorgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа», — сообщали в российском МИДе 4 августа.
Россельхозбанк был отключен от системы межбанковских переводов SWFT в рамках международных санкций. Российский МИД требовал переподключить его, к американским банкам обращался генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Несколько месяцев прошло, и действительно, один из банков «любезно» согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят, на этом принципе надо построить всю дальнейшую работу, то это несерьезно», — говорил в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров.
Госсекретарь США Энитони Блинкен рассказывал, что американская сторона сделала все возможное, чтобы разрешить все вопросы России к зерновой сделке. Он сообщил о письмах, направленных в американские банки, где убеждал кредитные организации, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна и им не надо бояться санкций. У России нет проблем с экспортом собственного зерна, в последний год он «намного превышает» показатели, которые были до начала полномасштабных боев на Украине, добавил Блинкен.
Россия в июле отказалась продлевать зерновую сделку, потребовав взамен немедленно вернуть Россельхозбанк в SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отменить ограничения на страхование и перестрахование, снять запрет на доступ в порты и прочее.
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