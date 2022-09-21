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Глава Севастополя сообщил об обнаружении части морского беспилотника

Глава Севастополя Развозжаев: на пляже обнаружена часть водоплавающего беспилотника
Специалисты уничтожили обнаруженную на севастопольском пляже часть морского беспилотника, никто не пострадал. По словам главы Севастополя, опасности нет
Фото: severnaya.sevastopol / VK
Фото: severnaya.sevastopol / VK

На солдатском пляже в Севастополе была найдена часть «водоплавающего беспилотного аппарата», заявил губернатор города Михаил Развозжаев.

«После обследования специалисты уничтожили его. Из-за этого многие слышали взрыв. Никакой опасности нет», — написал он.

Устройство было уничтожено в море, уточнил глава Севастополя, передает портал «ForPost». Развозжаев указал, что не может сообщить больше информации, пострадавших нет. Специалисты «делают выводы», подчеркнул он.

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Михаил Развожаев

Власти города неоднократно сообщали об уничтожении летающих беспилотников, в частности — 23 августа. На тот момент беспилотники в районе Севастополя сбивали уже шестой день подряд. Власти говорили, что поводов для беспокойства нет.

В городе 31 июля ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности, затем его продлили. В тот день около 6:00 на территории штаба Черноморского флота после удара беспилотника произошел взрыв, шесть человек получили травмы. В пресс-службе Черноморского флота уточняли, что дрон был самодельным, его оснастили маломощным взрывным устройством.

Аналогичный режим опасности ввели и в других южных регионах России, в том числе граничащих с Украиной — Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях.

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Севастополь Развозжаев
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