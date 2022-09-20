Глава Севастополя раскритиковал чиновников за плохую подготовку укрытий

Городские службы Севастополя подошли к подготовке укрытий в подвалах жилых домов формально и не довели работу по его поручению до конца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Он рассказал, что рабочие привели в порядок подвалы 82% домов. Однако 18% подвалов еще остаются в ненадлежащем состоянии, там проводят уборку.

«Видел много сообщений, о том, что где-то все осталось как было, где-то подошли формально: разместили информацию с памяткой куда звонить в случае ЧС, но не разместили информацию о том, как попасть в укрытие», — сказал Развожаев.

Он поручил ответственным лицам окончательно очистить подвалы от хлама, повесить исправные замки, разместить на каждом подъезде информацию о том, у кого находятся ключи.

«Это должна быть совместная работа глав районов, муниципалитетов, Департаментов внутренней политики и общественной безопасности, управляющих компаний. И не надо перекладывать ответственность друг на друга», — написал губернатор.

22 августа Развожаев поручил городским службам разместить указатели о расположении бомбоубежищ, а также промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи. Это произошло на фоне военных действий России на Украине и заявлений властей об атаках ВСУ на объекты в Севастополе.

