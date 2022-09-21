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Военная операция на Украине ,  
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Вашингтон не увидел поводов корректировать готовность своих ядерных сил

Белый дом США заявил, что всерьез воспринимает слова Владимира Путина о ядерном оружии
США с самого начала спецоперации России на Украине заявляли, что мониторят состояние российской ядерной триады, но событий в этой сфере, которые заслуживают их реакции, зафиксировано не было
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Руководство США отслеживает «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил после заявлений президента Владимира Путина о частичной мобилизации, однако пока не видит поводов для принятия ответных мер в сфере стратегического сдерживания.

Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это безответственная риторика для ядерной державы <...>. Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию, с тем чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков того, что это требуется», — сказал Кирби.

При этом Кирби предупредил, что применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями.

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Ранее Путин в своем обращении заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж».

«Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал Путин.

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«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 сентября в очередной раз ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия. «Читайте доктрину, там все написано», — сказал он тогда.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия на Украине Россия станет «еще большим изгоем». Он не сказал точно, какая реакция последует со стороны Запада при таком сценарии. «Они станут еще большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от степени того, что они сделают, будет определяться, какая реакция последует», — пообещал президент США.

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Фото:Mike Segar / Reuters


В июне 2020 года Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В пункте 19 документа перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Путин 27 февраля 2022 года, в четвертый день проведения спецоперации на Украине, приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. «Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания Российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ядерные силы Владимир Путин частичная мобилизация
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