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Военная операция на Украине ,  
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Совфед одобрил поправки в УК о «мобилизации» и «военном времени»

Их одобрили 147 сенаторов из 148. После подписания закона президентом в УК появятся статьи за мародерство и добровольную сдачу в плен, ужесточится наказание за неподчинение приказу, а мобилизация станет отягчающим обстоятельством
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Совет Федерации на заседании в среду принял поправки в УК, вводящие в кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». За проголосовали 147 сенаторов, против — один.

Накануне изменения сразу во втором и третьем чтении поддержала Госдума.

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Авторы поправок предложили внести в перечень отягчающих обстоятельств совершение преступления военнослужащим «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (ст. 63 УК). В кодекс включены новые статьи: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1, от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии признаков госизмены) и «Мародерство» (ст. 356.1, до 15 лет). Ужесточается наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК — теперь до десяти лет лишения свободы), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (ст. 332 УК) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая ч. 2.1 ст. 332). Еще несколько новых статей (201.2, 201.3, 285.5, 285.6) касаются нарушения условий государственного контракта по оборонному заказу.

Соавтор поправок в УК назвал неоправданными опасения мобилизации
Политика
Андрей Картаполов

Из поправок следует, что находящиеся в запасе граждане, призванные на военные сборы, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Один из авторов законопроекта — председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов — после одобрения изменений нижней палатой заявил, что принятие поправок не является подготовкой базы для мобилизации. «Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация», — сказал Картаполов. Еще одна соавтор, сенатор Ольга Ковитиди, объяснила, что в законодательстве после начала военной операции на Украине были выявлены «пробелы» и поправки нужны, чтобы их заполнить.

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На следующий день, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призывать будут граждан, которые отслужили в армии и у которых есть востребованная специальность и боевой опыт, говорил президент России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.

Путин объяснил решение о мобилизации необходимостью защищать территориальную целостность России в условиях существующей угрозы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Совет Федерации мобилизация УК законопроект
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