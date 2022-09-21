Шойгу объяснил переброску военных из Изюма и Балаклеи в Донбасс

Переброска военных была необходима для усиления «ударных возможностей российских войск». О перегруппировке ведомство заявило 10 сентября, назвав ее необходимой для выполнения целей спецоперации

Сергей Шойгу (Фото: Пул Кремля)

Переброска изюмско-балаклейской группировки в Донбасс была необходима «для усиления ударных возможностей российских войск» в регионе, заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Военное ведомство 10 сентября объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для достижения целей специальной военной операции. Незадолго до этого об уходе войск из Изюма сообщили первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный. За сутки до сообщения о перегруппировке Минобороны опубликовало кадры переброски подкрепления на харьковское направление.

В преддверии ухода войск местные военно-гражданские администрации (ВГА) заявляли об усилившихся обстрелах ВСУ.

20 сентября Харьковская ВГА сообщила, что российские войска контролируют восточную часть Купянска (с февраля они контролировали город целиком). Въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных, сказали в администрации. Президент Украины Владимир Зеленский до этого опубликовал фотографии из Купянска и рассказал о восстановлении территории.

Глава государства также сообщил об обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, прежде подконтрольных российским военным. По словам Зеленского, одно из них нашли под Изюмом, в могилах было более 400 тел со следами пыток, были и погибшие в результате обстрелов. В Кремле сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области назвали враньем.