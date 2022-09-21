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В запорожской администрации объяснили порядок проведения референдума

Представитель запорожской ВГА Рогов рассказал, как будет проходить референдум

На подконтрольных российским силам территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик с 23 по 27 сентября пройдет референдум о присоединении к России. Член главного совета запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале рассказал, как будет проходить процедура в области.

В бюллетене для голосования будет вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.

С 23 по 26 сентября жители области смогут проголосовать на дому, с 08:00 до 20:00, а 27 сентября — на избирательных участках с 08:00 до 16:00. Всего на контролируемой российскими военными части области создано 394 избирательных участка, еще 85 организовано за ее пределами: в России, Херсонской области, ДНР и ЛНР.

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По словам Рогова, ожидается, что в голосовании примут участие более 500 тыс. человек. Он заверил, что область готова к голосованию: закуплены технологическое оборудование, переносные и стационарные ящики для голосования, кабинки для обеспечения тайны голосования, сейфы для документации и печати избирательных комиссий.

20 сентября власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской области одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал поддержать решение о присоединении ДНР и ЛНР к России, если оно будет принято.

Ряд западных стран, в частности, Франция и Канада заявили, что не признают итоги референдумов. В США их сочли оскорблением принципов суверенитета. В ЕС пригрозили ввести новые санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Киева после сообщений о референдумах не изменилась.

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