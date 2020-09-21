Литва, Румыния и Польша предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Лидеры стран заявили о необходимости расширить пакет помощи народу Белоруссии, в том числе упростить въезд в ЕС для ее граждан, содействовать торговле с Евросоюзом и оказать помощь в реформировании экономики

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Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу расширить пакет помощи жителям Белоруссии и, в частности, ввести безвизовый режим для ее граждан на определенных условиях. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисами президентов.

О том, на каких условиях должен быть разрешен въезд в страны ЕС без виз, в заявлении не сказано. Помимо этого, пакет помощи также должен включать, по мнению глав этих стран:

меры по содействия торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО;

содействие диверсификации энергетического сектора и безопасности Белоруссии;

доступ к финансовым ресурсам для того, чтобы реструктурировать и запустить экономику страны;

увеличение активности международных финансовых институтов для того, чтобы реформировать экономику и увеличить финансовые вливания.

Президенты также подчеркнули в своем заявлении, что основным демократическим правом любой нации являются свободные, честные и прозрачные выборы, и отметили, что судьбу своей страны могут решать только белорусы. Главы государств заявили, что процветание Белоруссии, построенное на социальном доверии и общем видении, является предпосылкой для более стабильной и безопасной Европы.