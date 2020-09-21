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Протесты в Белоруссии ,  
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Литва, Румыния и Польша предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Лидеры стран заявили о необходимости расширить пакет помощи народу Белоруссии, в том числе упростить въезд в ЕС для ее граждан, содействовать торговле с Евросоюзом и оказать помощь в реформировании экономики
Фото:Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу расширить пакет помощи жителям Белоруссии и, в частности, ввести безвизовый режим для ее граждан на определенных условиях. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисами президентов.

О том, на каких условиях должен быть разрешен въезд в страны ЕС без виз, в заявлении не сказано. Помимо этого, пакет помощи также должен включать, по мнению глав этих стран:

  • меры по содействия торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО;
  • содействие диверсификации энергетического сектора и безопасности Белоруссии;
  • доступ к финансовым ресурсам для того, чтобы реструктурировать и запустить экономику страны;
  • увеличение активности международных финансовых институтов для того, чтобы реформировать экономику и увеличить финансовые вливания.

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Президенты также подчеркнули в своем заявлении, что основным демократическим правом любой нации являются свободные, честные и прозрачные выборы, и отметили, что судьбу своей страны могут решать только белорусы. Главы государств заявили, что процветание Белоруссии, построенное на социальном доверии и общем видении, является предпосылкой для более стабильной и безопасной Европы.

Во второй половине августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи народу Белоруссии на сумму $53 млн. Из них большая часть — $50 млн — будет направлена на помощь бизнесу и здравоохранению, еще $2 млн пойдут на помощь пострадавшим от насилия со стороны государства и $1 млн будет потрачен на поддержку независимых СМИ и гражданского общества. Средства будут направлены напрямую общественным организациям и наименее защищенным группам населения, минуя власти.

Комментируя инициативу Евросоюза, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко охарактеризовал ее как «не очень щедрую» и напомнил, что ранее ЕС выделял небольшим странам, например Молдавии, €100 млн и более.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Депутаты также потребовали от ЕС ввести санкции против него и поддерживающих его россиян. До этого отдельные страны заявляли о том, что не признают итоги выборов, на которых победил Лукашенко, в том числе Литва и Польша.

Голосование в Белоруссии завершилось 9 августа, по официальным данным, Лукашенко победил с 80,1% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Ее штаб не согласился с такими результатами и представил собственные данные, по которым она одержала победу. После завершения выборов в Белоруссии начались массовые протесты.

Автор
Мария Лисицына
Польша Литва Румыния Белоруссия экономическая помощь безвизовый режим
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