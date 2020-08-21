Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

По словам Романа Головченко, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» более существенные суммы на реализацию программ в образовании и здравоохранении

Роман Головченко (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире государственного канала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн на оказание помощи народу страны.

«Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро», — заявил он.

По словам премьера, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» €100 млн и более на реализацию программ в образовании и здравоохранении. Он также привел в пример Украину, которая «получила на борьбу с коронавирусом порядка €1 млрд».

«Здесь это [ситуация в Белоруссии] преподносится, как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования, — и всего 53 млн», — заявил Головченко. «Куда пойдут эти деньги, как пойдут… Сейчас декларируется — вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика — «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — считает он.