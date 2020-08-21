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Выборы в Белоруссии ,  
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Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

По словам Романа Головченко, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» более существенные суммы на реализацию программ в образовании и здравоохранении
Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире государственного канала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн на оказание помощи народу страны.

«Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро», — заявил он.

По словам премьера, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» €100 млн и более на реализацию программ в образовании и здравоохранении. Он также привел в пример Украину, которая «получила на борьбу с коронавирусом порядка €1 млрд».

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Здесь это [ситуация в Белоруссии] преподносится, как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования, — и всего 53 млн», — заявил Головченко. «Куда пойдут эти деньги, как пойдут… Сейчас декларируется — вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика — «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — считает он.

Головченко отметил, что законодательство Белоруссии запрещает финансовую помощь от политических партий, других объединений и иностранных организаций на время забастовки. «Те, кто об этом говорит, сознательно идут на манипуляцию», — считает он. Помимо этого, заявил премьер, «возможно, найдут людей, которых покажут на камеру, что они счастливые люди, которые получили деньги».

ЕС выделит €53 млн на помощь белорусскому народу
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Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press

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О решении ЕС выделить помощь белорусскому народу 19 августа сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, €50 млн пойдут на борьбу с коронавирусом, поддержку социальных служб и бизнеса, €2 млн — на помощь жертвам политических репрессий и насилия со стороны представителей власти Белоруссии, еще €1 млн — на поддержку гражданского общества и независимых медиа.

На этой неделе главы государств и правительств стран ЕС отказались принимать итоги президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа Они выступили за введение санкций против тех, кто способствовал фальсификациям на выборах и тем, кто применял жестокость к участникам акций протестов. по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, черный список будет составлен в ближайшее время, в него попадет существенное число людей.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в городах Белоруссии начались сразу после того, как ЦИК объявила предварительные результаты выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Позже к протестующим присоединились и рабочие предприятий, в том числе Минского автозавода, «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода, Минского завода колесных тягачей, Минского тракторного завода, Белорусского автомобильного завода и других.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, премьер-министр, Евросоюз
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