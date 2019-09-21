Пентагон признал невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

В военном ведомстве заявили, что полностью защититься от беспилотников невозможно, но пообещали направить в Саудовскую Аравию дополнительное военное оборудование

Ни одна из систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогла бы остановить атаку, подобную той, которой подверглись объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд на совместном брифинге с главой Минобороны США Марком Эспером. Стенограмма опубликована на сайте Пентагона.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы», — заявил Данфорд. По его словам, снизить риск нападения дронов «или других атак, которые могут исходить из Ирана», позволит многоуровневая система оборонных возможностей.

При этом Данфорд заявил, что США достигли предварительной договоренности с Саудовской Аравией о поставке в эту страну дополнительных средств защиты от воздушного нападения, однако никаких конкретных цифр он не привел, пообещав сделать это на следующей неделе.

Как отмечало ранее Associated Press, у Эр-Рияда есть несколько противоракетных комплексов США Patriot, цель которых — уничтожение вражеских самолетов или баллистических ракет малой дальности. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос журналиста о том, почему средства ПВО Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, заявил, что даже лучшие из них иногда ошибаются.

