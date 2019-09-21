Пентагон признал невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
В результате ДТП под Одессой с участием маршрутки погибли девять человек Общество, 15:52 В закрытии мотосезона в Москве приняли участие 3,5 тыс. байкеров Общество, 15:48 CBS узнал о размещении США эсминца в Персидском заливе Политика, 15:33 Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой Спорт, 15:19 СК начал проверку обстоятельств суицида сотрудника Росгвардии Общество, 15:13 Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 15:11 В Чечне загорелся мебельный цех Общество, 15:09 «Зенит» анонсировал первый матч Кокорина после освобождения из колонии Спорт, 15:02 Девочку-инвалида из Башкирии отправят на операцию в Москву Общество, 15:01 В Казахстане 10 саперов получили ранения в результате взрыва боеприпаса Общество, 14:59 Пентагон признал невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco Политика, 14:48 Украина перенимет американскую модель охраны границ Политика, 14:31 Депутат Рады анонсировал участие части делегации Украины в сессии ПАСЕ Политика, 14:20 Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Технологии и медиа, 14:04
Атака дронов на Saudi Aramco ,  
0 
Пентагон признал невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco
В военном ведомстве заявили, что полностью защититься от беспилотников невозможно, но пообещали направить в Саудовскую Аравию дополнительное военное оборудование

Ни одна из систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогла бы остановить атаку, подобную той, которой подверглись объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд на совместном брифинге с главой Минобороны США Марком Эспером. Стенограмма опубликована на сайте Пентагона.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы», — заявил Данфорд. По его словам, снизить риск нападения дронов «или других атак, которые могут исходить из Ирана», позволит многоуровневая система оборонных возможностей.

Политика
Медведев счел глупостью слова генерала США о плане прорыва российской ПВО

При этом Данфорд заявил, что США достигли предварительной договоренности с Саудовской Аравией о поставке в эту страну дополнительных средств защиты от воздушного нападения, однако никаких конкретных цифр он не привел, пообещав сделать это на следующей неделе.

Как отмечало ранее Associated Press, у Эр-Рияда есть несколько противоракетных комплексов США Patriot, цель которых — уничтожение вражеских самолетов или баллистических ракет малой дальности. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос журналиста о том, почему средства ПВО Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, заявил, что даже лучшие из них иногда ошибаются.

Политика
Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Атака на нефтяные объекты Saudi Aramco произошла 14 сентября. Из-за нападения уровень добычи нефти в королевстве сократился почти вдвое. Изначально ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако в Вашингтоне обвиняли в произошедшем Иран. Позднее Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что атака исходила не из Йемена, а дроны отличались от тех, которые используют хуситы. В Эр-Рияде утверждают, что для атаки использовались иранские беспилотники. При этом ни США, ни Саудовская Аравия не смогли привести каких-либо доказательств причастности Тегерана к нападению. Как указывала New York Times, предположения основываются на расчете траектории полета дронов, а также на сообщениях разведки о том, что в день атаки на военных базах на юго-западе Ирана была зафиксирована необычная активность. В Иране отвергли свою причастность к нападению.

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Филипенок
Теги: Пентагон, Саудовская Аравия, Saudi Aramco
Материалы по теме
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж
Общество
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Политика
Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter