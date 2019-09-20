Медведев счел глупостью слова генерала США о плане прорыва российской ПВО

Премьер считает, что американцам стоило бы следить за своей системой ПВО, а не формулировать дурацкие идеи. План прорыва системы ПВО существует и отрабатывается, говорил ранее командующий ВВС США в Европе

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупым высказывание американского генерала и командующего американскими ВВС в Европе Джеффри Харригана о разработке плана по преодолению российской системы противовоздушной обороны в Калининградской области, сообщает агентство «РИА Новости». «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами», — заявил глава правительства.

В качестве примера Медведев привел атаку беспилотников, приведшую к разрушению нефтяных объектов в Саудовской Аравии, которые защищали американские системы Patriot. «Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», — добавил премьер.

Заявление Харригана привело издание Breaking Defence. Главнокомандующий ВВС США в Европе заявил, что на случай агрессии со стороны России у американцев есть план по уничтожению интегрированной системы ПВО в Калининградской области. По его словам, необходимые для этого маневры отрабатываются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Харригана, заявил, что безопасность всех регионов страны «обеспечена на должном уровне». В свою очередь, в Министерстве обороны слова американского генерала назвали «наивной верой в превосходство каких-то планов покорения Калининграда».