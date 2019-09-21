Политика , 21 сен, 12:17
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На Украине заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что организация игнорирует собственные интересы и нарушает принципы
Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает «112. Украина» со ссылкой на сообщение в Facebook депутата.
«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко.
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