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На Украине заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что организация игнорирует собственные интересы и нарушает принципы

Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает «112. Украина» со ссылкой на сообщение в Facebook депутата.

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«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко.

Материал дополняется.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ПАСЕ, Украина
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