На Украине заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ

На Украине заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что организация игнорирует собственные интересы и нарушает принципы

Делегация Украины не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает «112. Украина» со ссылкой на сообщение в Facebook депутата.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко.

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