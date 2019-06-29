Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

Главной проблемой для Киева после возвращения России в ПАСЕ может стать то, что Москва и Европа решат вести переговоры «за спиной Украины» и «попытаются навязать» стране чужую стратегию и тактику. Об этом в своем Facebook написал глава украинского МИДа Павел Климкин.

По словам министра, «в кулуарах можно услышать разговоры», что Украина — это общая ответственность России и Европы, поэтому «должны быть и общие действия». «На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать», — считает он.

Дипломат заявил, что этому может поспособствовать «неопытность новой команды». «И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаются представить как долгожданную победу», — написал Климкин и добавил, что если это произойдет, Украина окажется «на два поколения в серой буферной зоне».

Он также призвал «не вестись» на версию о том, что Россия вернулась в ПАСЕ в обмен на возможное освобождение украинских заключенных.