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Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

Главной проблемой для Киева после возвращения России в ПАСЕ может стать то, что Москва и Европа решат вести переговоры «за спиной Украины» и «попытаются навязать» стране чужую стратегию и тактику. Об этом в своем Facebook написал глава украинского МИДа Павел Климкин.

По словам министра, «в кулуарах можно услышать разговоры», что Украина — это общая ответственность России и Европы, поэтому «должны быть и общие действия». «На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать», — считает он.

Дипломат заявил, что этому может поспособствовать «неопытность новой команды». «И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаются представить как долгожданную победу», — написал Климкин и добавил, что если это произойдет, Украина окажется «на два поколения в серой буферной зоне».

Он также призвал «не вестись» на версию о том, что Россия вернулась в ПАСЕ в обмен на возможное освобождение украинских заключенных.

Политика
В ПАСЕ заявили о политическом кризисе после возвращения прав России

28 июня «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Россия заключила со странами Запада договоренность, согласно которой российская делегация возвращается в ПАСЕ в обмен на выплату ассамблее взносов за два года, допуск мониторинговой миссии Совета Европы в Крым и разработку схемы освобождения украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в организации после пятилетнего перерыва, 26 июня. За это решение проголосовали 116 депутатов, против — 62. Сразу после этого представители семи стран заявили о намерении пересмотреть формат работы в ассамблее.

Теги: Павел Климкин, ПАСЕ, Украина
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