Постпред Украины сообщил детали о попытке срыва возвращения России в ПАСЕ

Украина увеличила членский внос в ПАСЕ и предложила другим странам последовать этому примеру, чтобы обеспечить работу организации без участия России. Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил в интервью украинскому изданию «Цензор».

По словам собеседницы Кулебы, Украина внесла $400 тыс., которые превышают сумму обычного взноса. Журналистка добавила, что таким образом украинская сторона хотела мотивировать других стран-участниц организации увеличить расходы, чтобы показать, что ПАСЕ может обойтись без российских взносов. Затем она спросила, почему никто не последовал примеру Украины.

Кулеба ответил, что «блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, с намерениями других стран наследовать шаг Украины» было целенаправленной политикой еще действующего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

По его словам, Ягланд занял настолько жесткую позицию, что даже те страны, которые собирались поддержать Украину, отказались от своего решения. При этом Кулеба отметил, что вопрос заключался не в компенсации суммы, а в том, что именно Россия должна заплатить членский взнос.