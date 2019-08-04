Постпред Украины сообщил детали о попытке срыва возвращения России в ПАСЕ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,76 63,32 EUR Нал. 73,14 70,28 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 808,00 +289,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Соболь назвала статус по делу о массовых беспорядках на митинге в Москве Общество, 02:29 Постпред Украины сообщил детали о попытке срыва возвращения России в ПАСЕ Политика, 01:50 СМИ показали фото стрелка из торгового центра в Эль-Пасо Общество, 01:28 Дипломаты заявили об отсутствии пострадавших в Техасе россиян Общество, 00:59 Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отборе Спорт, 00:42 Минфин США разъяснил охват новых санкций против России Экономика, 00:35 Очевидцы сообщили о столкновении фанатов с ОМОНом у стадиона «Зенита» Спорт, 00:28 NYT сообщила о поставках нефти из Ирана вопреки санкциям США Политика, 00:03 Адвокат сообщил об обвинении в массовых беспорядках еще одного фигуранта Общество, 03 авг, 23:40 Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх Политика, 03 авг, 23:08 Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях Общество, 03 авг, 22:25 Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе Общество, 03 авг, 22:21 Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом Спорт, 03 авг, 21:52 Юриста ФБК Соболь оштрафовали на 300 тыс. руб. Общество, 03 авг, 21:50
Политика ,  
0 
Постпред Украины сообщил детали о попытке срыва возвращения России в ПАСЕ

Украина увеличила членский внос в ПАСЕ и предложила другим странам последовать этому примеру, чтобы обеспечить работу организации без участия России. Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил в интервью украинскому изданию «Цензор».

По словам собеседницы Кулебы, Украина внесла $400 тыс., которые превышают сумму обычного взноса. Журналистка добавила, что таким образом украинская сторона хотела мотивировать других стран-участниц организации увеличить расходы, чтобы показать, что ПАСЕ может обойтись без российских взносов. Затем она спросила, почему никто не последовал примеру Украины.

Кулеба ответил, что «блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, с намерениями других стран наследовать шаг Украины» было целенаправленной политикой еще действующего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

По его словам, Ягланд занял настолько жесткую позицию, что даже те страны, которые собирались поддержать Украину, отказались от своего решения. При этом Кулеба отметил, что вопрос заключался не в компенсации суммы, а в том, что именно Россия должна заплатить членский взнос.

Политика
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

В сентябре 2018 года глава украинского МИДа Павел Климкин сообщал, что страна добровольно внесла в бюджет Совета Европы $400 тыс. По его словам, такой жест был сделан ради поддержки организации, так как Россия «использует против СЕ финансовый шантаж» и отказывается платить членские взносы.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 июня приняли решение о возобновлении участия России в организации. По итогам голосования российской делегации разрешили участвовать во встречах ассамблеи. Делегация не приезжала на них с 2016 года в связи с тем, что за два года до этого Россию ограничили в правах из-за присоединения Крыма.

В начале июля пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген сообщил РБК о внесении денег со стороны России за 2019 год. В разгоре с «РИА Новости отметил, что в бюджет организации поступило около €33 млн.

Теги: ПАСЕ, взнос, Украина, Совет Европы
Материалы по теме
Премьер Саксонии предложил снять санкции с России после возврата в ПАСЕ
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter