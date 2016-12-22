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СМИ узнали о допросе участника встречи сына Трампа с адвокатом из России
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СМИ узнали о допросе участника встречи сына Трампа с адвокатом из России
Политика, 06:55
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СМИ узнали о допросе участника встречи сына Трампа с адвокатом из России
Представители спецкомитета по разведке американского конгресса опросили в закрытом режиме бизнесмена Ираклия Кавеладзе, который был одним из участников встречи Дональда Трампа-младшего и адвоката из России Натальи Весельницкой
Ираклий Кавеладзе (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Грузинско-американский бизнесмен, вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе был на днях допрошен за закрытыми дверями следователями конгресса США по делу о встрече Дональда Трампа-младшего, сына американского президента, с адвокатом из России Натальей Весельницкой. Предприниматель был одним из участников этих переговоров, пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Как стало известно агентству, представители спецкомитетов по разведке обеих палат конгресса хотят узнать о контактах Кавеладзе с семьей Трампа и о том, какую роль лично он сыграл в организации встречи.

Ираклий Кавеладзе, указывает Reuters, представлял в США интересы президента российского холдинга Crocus Group Араза Агаларова. Интерес к нему следователи проявили в связи с тем, что предприниматель присутствовал в 2013 году на частном ужине в Лас-Вегасе, где в тот момент находились также президент конкурса «Мисс Вселенная» и Агаларов, которые отмечали заключение соглашения о проведении международного конкурса в Москве.

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В Белом доме и в офисе спецпрокурора Роберта Мюллера отказались от комментариев агентству.

Встреча Трампа-младшего и Весельницкой, по данным газеты The New York Times, состоялась в июне прошлого года, после того как Дональд Трамп-старший выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

Позднее сын нынешнего президента США сообщил, что предлогом для этих переговоров послужило обещание Весельницкой предоставить компромат на главную соперницу Трампа в президентской гонке, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако сама адвокат впоследствии заявила, что не имеет связей с Кремлем. Встреча с сыном Трампа, по словам Весельницкой, была организована в связи с интересом со стороны ее клиента к ситуации вокруг «закона Магнитского».

В Кремле в июле, в свою очередь, отмечали, что не знают ни о встрече российского адвоката с сыном президента США, ни о том, кто такая Наталья Весельницкая.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Дональд Трамп-младший , вмешательство России в выборы , Наталья Весельницкая
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