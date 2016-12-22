Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела»

Президент США Дональд Трамп решил отложить публикацию материалов, касающихся российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

Глава государства рассказал, что пообщался с представителями Минюста по поводу рассекречивания некоторых неотредактированных материалов. «Они согласились, но заявили, что это может оказать негативное влияние на российское расследование», — написал он, отметив, что не публиковать бумаги также попросили союзники США.

Трамп добавил, что поручил генеральному инспектору Минюста изучить материалы в ускоренном порядке. «В конце концов, я всегда могу их рассекретить, если посчитаю нужным», — резюмировал Трамп.

Ранее в сентябре Трамп распорядился рассекретить часть документов, которые относятся к расследованию ФБР по поводу возможного вмешательства России в выборы 2016 года. Он предлагал публиковать их в неотредактированном виде. Так, раскрыть предлагалось переписку бывших сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, экс-руководителей бюро Джеймса Коми и Эндрю Маккейба и другие материалы.

Ранее опубликовать документы, касающиеся «российского дела», Трампу предлагали члены конгресса от Республиканской партии.

Дело о вмешательстве России в президентские выборы в США с 2017 года расследует спецпрокурор ​Роберт Мюллер. Россия отрицает вмешательство в проведение голосования.