ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 66,20 EUR Нал. 79,31 77,84 USD Бирж. 66,47 +0,21 EUR Бирж. 78,10 +0,06 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6756,30 +333,80 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26730,35 +0,28% Nasdaq 7985,25 -0,54%
Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела»
Лента новостей
BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group 22:07, Политика Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела» 22:04, Политика «Я буду кровожадной»: Элла Памфилова — о выборах в Приморье 21:45, Политика  Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 21:28, РБК и Элитная недвижимость Сергей Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков 21:26, Спорт В ЦИК назвали возможную дату второго тура выборов главы Хакасии 21:19, Политика Финансиста «Хезболлы» задержали в Бразилии 21:03, Общество В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России 20:55, Общество Памфилова объяснила снятие Зимина с выборов фразой «оценил возможности» 20:53, Политика Reuters узнал о планах UC Rusal создать торговую компанию в Китае 20:39, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 20:31, РБК и Мираторг Минфин предложил поднять налоги для нефтяников 20:27, Бизнес Власти Тайваня арестовали создателя чертежей оружия для 3D-печати 20:23, Общество СМИ узнали о поддержке властями слияния Deutsche Bank и Commerzbank 20:17, Бизнес В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального 20:12, Общество Федерация футбола Испании запретила «Барселоне» играть в США 20:07, Спорт На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб. 19:59, Экономика Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики 19:57, Политика Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии 19:48, Политика Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели 19:44, Технологии и медиа Вредное производство: как офис влияет на здоровье сотрудников 19:28, Партнерский материал Генеральная репетиция: что решится на выборах мэра Еревана 19:26, Политика В Сбербанке прокомментировали сокращение валютных депозитов на $1,2 млрд 19:17, Бизнес Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе 19:11, Бизнес СМИ узнали об уходе из Tesla еще одного вице-президента 19:07, Бизнес Россия осталась позади Колумбии в мировом рейтинге открытости данных 19:04, Технологии и медиа В результате взрыва в Донецке пострадали два человека 19:02, Общество СМИ узнали об угрозе иска к заявившим об отравлении в ресторане Солсбери 18:59, Общество
Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела»
Политика, 22:04
0
Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела»

Президент США Дональд Трамп решил отложить публикацию материалов, касающихся российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

Глава государства рассказал, что пообщался с представителями Минюста по поводу рассекречивания некоторых неотредактированных материалов. «Они согласились, но заявили, что это может оказать негативное влияние на российское расследование», — написал он, отметив, что не публиковать бумаги также попросили союзники США.

Трамп добавил, что поручил генеральному инспектору Минюста изучить материалы в ускоренном порядке. «В конце концов, я всегда могу их рассекретить, если посчитаю нужным», — резюмировал Трамп.

Трамп потребовал рассекретить документы ФБР по «российскому делу»
Политика

Ранее в сентябре Трамп распорядился рассекретить часть документов, которые относятся к расследованию ФБР по поводу возможного вмешательства России в выборы 2016 года. Он предлагал публиковать их в неотредактированном виде. Так, раскрыть предлагалось переписку бывших сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, экс-руководителей бюро Джеймса Коми и Эндрю Маккейба и другие материалы.

Ранее опубликовать документы, касающиеся «российского дела», Трампу предлагали члены конгресса от Республиканской партии.

Дело о вмешательстве России в президентские выборы в США с 2017 года расследует спецпрокурор ​Роберт Мюллер. Россия отрицает вмешательство в проведение голосования.

Теги: Дональд Трамп , Выборы , «российское дело»
Главное
Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии Политика
Материалы по теме
Трамп поручил Минфину и Госдепу начать внедрение антироссийских санкций Политика
ФБР попросили изучить обвинения против кандидата в ВС США от Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter