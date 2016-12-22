Адвокат Агаларова заявил о его нежелании ехать на допрос к спецпрокурору

Певец Эмин Агаларов не намерен ехать в США на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году

Эмин Агаларов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Выступая в эфире телекомпании CNN, адвокат Агаларова Скотт Балбер заявил, что сообщение о вызове его клиента в США по факту не является новостью, поскольку этот вопрос ранее уже обсуждался с американскими властями. По его словам, представители комиссии Мюллера сами не хотят ехать в Россию, а певец желает заниматься музыкой, а не отправляться в Соединенные Штаты.

Помимо этого Балбер подчеркнул, что если речь идет о встрече с Трампом в Москве, то его клиенту нечего скрывать. Однако Агаларов при этом не хочет обсуждать бизнес-сделки и контакты, которые в действительности не относятся к делу, которым занимается комиссия Мюллера.

Накануне NBC сообщил, что Мюллер направил запрос на проведение допроса Эмина Агаларова. Телеканал при этом сослался на Балбера, но не уточнил, когда запрос был отправлен.

В 2017 году газета The New York Times со ссылкой на представителей Демократической партии писала, что Эмин Агаларов в июне 2016 года был посредником между соратниками Трампа и адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала информацию, способную навредить штабу Хиллари Клинтон.

Сам Агаларов указывал, что действительно помогал организовать встречу с Весельницкой, однако во время разговора никаких предложений по компромату не было.

Эмин Агаларов предположил, что повышенное внимание к нему связано с тем, что лично знаком с Трампом, который даже появился в одном из его музыкальных клипов во время приезда бизнесмена на конкурс «Мисс Вселенная», который проводился в 2013 году в Москве.