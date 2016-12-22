Избирком назвал причины отмены итогов выборов главы Приморья

Расхождение в числе избирателей с участков, результаты которых не были учтены в ходе выборов, превышает разницу в числе голосов, набранных кандидатом от КПРФ Ищенко и действующим врио Тарасенко, объяснил Приморский избирком

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Избирательная комиссия Приморского края объяснила свое решение отменить итоги второго тура выборов главы региона. Мотивировка опубликована на сайте ЦИК Приморья.

Отмена итогов второго тура выборов главы Приморского края вызвана отменой результатов голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока, а также нарушениями законодательства, которые привели к невозможности определить результат выборов, говорится в документе.

Число избирателей, которые голосуют на этих участках (всего 23 246 избирателей), больше, чем 7650 голосов разницы между конкурировавшими на выборах кандидатами от КПРФ и «Единой России», отмечает избирком.

Это расхождение «абсолютно исключает доверие к итогам голосования, которые зафиксированы Избирательной комиссией Приморского края», подчеркивается в документе.

Решение об отмене результатов второго тура губернаторских выборов приморский избирком принял 20 сентября, после соответствующей рекомендации ЦИК России.

Во втором туре выборов в Приморском крае участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования, предварительные итоги которого при подсчете транслировались онлайн, вначале со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% протоколов действующий глава региона внезапно вырвался вперед.

При этом результаты голосования на 13 избирательных участках Советского района Владивостока так и не были загружены в ГАС «Выборы». Там сотрудники экстренных служб в сопровождении полиции пытались эвакуировать сотрудников территориальной избирательной комиссии во время подсчета голосов, из-за чего возникла неразбериха, а документы оставались без присмотра. 18 сентября результаты голосования на этих участках были отменены по решению территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района.

Ситуация привлекла широкое общественное внимание, оба кандидата обвинили друг друга в фальсификациях, а Следственный комитет начал ​доследственную проверку в связи с сообщениями о нарушениях.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала телеканалу РБК, что считает ошибкой назначение второго тура выборов в Приморье всего через неделю после первого тура. «Никакой необходимости торопиться не было. И мы в Центральной избирательной комиссии, когда мы на своем заседании [обсуждали сроки], мы рекомендовали всем четырем регионам проводить выборы 23 сентября», — сказала Памфилова.

Она также отметила, что выборы в Приморье могли быть назначены в течение трех недель после первого тура. «Но, к сожалению, ни руководство края, ни крайизбирком не прислушались. Это их право, они решили так», — сказала Памфилова.