Кто попал под новые санкции США. Полный список

США внесли в черный список 27 россиян и шесть компаний, которых считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России. Всем новым фигурантам санкционного перечня грозят американские санкции

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Список разделен на две части — «оборонную» и «разведывательную».

Новыми фигурантами санкционного списка в первой части стали три компании:

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера;

ООО «Оборонлогистика», логистическая компания Министерства обороны России;

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.

В список российских физлиц и компаний, связанных, по мнению США, с разведкой, внесены также три компании:

Агентство интернет-расследований. Фигурирует в расследовании спецпрокурора США по так называемому российскому делу. Ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»;

Concord Catering (ООО «Конкорд Кейтеринг») — компания, зарегистрированная бизнесменом Евгением Пригожиным после упоминания компании с таким названием в «российском деле»;

Concord Management and Consulting LLC (ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»). На 100% принадлежит Пригожину. Специализируется на организации питания на официальных приемах.

Из физлиц в «разведывательный» сектор внесены:

начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов;

замначальника ГУ Генштаба Сергей Гизунов.

В список вошли также люди, которых американские власти называли офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняли во вмешательстве в выборы:

Виктор Нетыкшо;

Борис Антонов;

Николай Козачек;

​Павел Ершов;

Артем Малышев;

Дмитрий Бадин;

Алексей Лукашев;

Сергей Моргачев;

Александр Осадчук;

Алексей Потемкин;

Иван Ермаков;

Анатолий Ковалев.

В список вошли 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы через создание «фабрики троллей»: