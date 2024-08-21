Казахстан после слов Лукашенко попросил Минск быть объективным

Казахстан и некоторые другие страны в СНГ хотят от России «чего-то взять, а взамен ничего не дать», так не годится, заявил Лукашенко. В Астане в ответ подчеркнули, что соблюдают Устав ООН, и призвали решать разногласия дипломатией

Мурат Нуртлеу (Фото: Wikimedia Commons)

Белоруссии следует объективно оценивать позицию Казахстана «в отношении текущих процессов», сказал замглавы казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным, сообщает ведомство.

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», — передал МИД слова замминистра.

Внешнеполитический курс страны, которую проводят власти в нынешних геополитических условиях, подчеркнула Астана, доказал свою эффективность.

Заявление МИДа последовало за интервью белорусского президента Александра Лукашенко, в котором он раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик, отдельно отметив Казахстан.

«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <...> Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал тогда политик.

Он напомнил, что когда «в Казахстане что-то случилось», Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а Москве и Минску: «Вот «Путин, Лукашенко, помогите!» И мы перебросили туда [миротворцев ОДКБ] в течение полудня — наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили».

Лукашенко отказался считать свои слова упреком или требованием возвращать долг, но призвал понять, что однажды сложится ситуация, при которой просьба о помощи снова будет направлена Москве и Минску, но «никто вам на помощь не придет». Кроме того, напомнил президент, Казахстану и Узбекистану доступен большой рынок сбыта в России.

Казахстан после введения Западом масштабных санкций против России начал следовать режиму ограничений. К примеру, с прошлой весны Казахстан стал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС.

В то же время, отмечали в Астане, бездумного выполнения всех санкций не будет, если те могут нанести вред казахстанским компаниям. Например, республика не перестала продавать России шарикоподшипники, имеющих двойное назначение — казахстанский завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.