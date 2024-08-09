Что стоит за идеей Токаева об оборонной кооперации в Центральной Азии

В Астане прошел шестой саммит стран Центральной Азии. Перед ним президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил им усилить сотрудничество в сфере безопасности. Подробнее о том, что это значит, — в материале РБК

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

9 августа в Астане прошел саммит стран Центральной Азии. Лидеры пяти стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана — встречаются ежегодно, начиная с 2018 года. В нынешнем саммите также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Астане главы государств утвердили дорожную карту по развитию регионального сотрудничества до 2027 года и одобрили программу «Центральная Азия — 2040». «Эти и другие шаги являются свидетельством общей приверженности всестороннему региональному взаимодействию во благо наших народов», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как Казахстан видит интеграцию в Центральной Азии

Накануне саммита в «Казахстанской правде» вышла большая статья Токаева «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию». «На этапе новейшей истории развития наши государства прошли через многие испытания и трудности. Пессимистические прогнозы о том, что центральноазиатские республики пополнят группу так называемых «несостоявшихся государств», или failed states, не подтвердились», — утверждает он. Страны региона наладили «конструктивный двусторонний и многосторонний диалоги» и вывели свои отношения «на уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества».

Их внешнюю политику Токаев назвал прагматичной стратегией, которая «создала стабилизирую­щий баланс межстрановых и межрегиональных интересов» и позволила странам региона «стать полноправными участниками глобальных процессов»; «центральноазиаты», считает президент Казахстана, укрепили статус миролюбивых государств. Поэтому уже можно говорить о так называемой центральноазиатской пятерке «стабильно развивающихся и самодостаточных стран в самом сердце Евразийского континента». «Сегодня мы нацелены на укрепление своей роли как евразийского эпицентра международных геополитических и геоэкономических преобразований», — подчеркивает Токаев; регион должен стать не просто связующим звеном между Европой и Азией, но «новым центром глобального притяжения».

За пять лет, что проходят саммиты, говорится в статье, объем торговли внутри пятерки вырос в два раза — с $5,7 млрд до $11 млрд. Встреча в Астане должна открыть новую пятилетку в развитии региона. Исходя из этого, глава Казахстана обозначил шесть задач, которые стоят перед странами региона.

Сохранить мир и стабильность не только в Центральной Азии, но и в сопредельных регионах. «На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности», — подчеркивает Токаев. Поэтому ключевой приоритет здесь — создать неделимое пространство безопасности.

Дальше развивать экономический потенциал и углублять сотрудничество. «Взаимодополняемость наших экономик позволяет обеспечить их устойчивость к внешним шокам, диверсифицировать торгово-производственные циклы. Способствовать этому процессу может эффективная реализация совместных экономических проектов», — отмечает Токаев. Одной из точек роста здесь он назвал цифровизацию и креативную индустрию (медиа, кино, музыка, дизайн, образование, информационные технологии).

Превратить Центральную Азию в один из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов в мире: «Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это многообещающий китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспортный коридор «Север — Юг», в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона». Идет работа над новыми коридорами — важным Токаев считает развитие маршрутов в том числе и через Афганистан.

Сформировать общие подходы к теме водной, энергетической и продовольственной безопасности.

Содействовать развитию молодежи. Средний возраст населения в Центральной Азии — 28,7 года, а к 2040 году он снизится до 28,3 года. «Это уникальное конкурент­ное преимущество, открывающее широкие возможности для экономического и социального развития всех пяти стран. Молодежь может стать движущей силой процессов обновления в экономической, технологической и культурной сферах», — считает Токаев и потому предлагает активнее сотрудничать в сфере науки, образования, укрепления молодежных связей.

Сформировать цивилизационную идентичность стран региона. «Нас связывает особая центральноазиатская ментальность, на основе которой сформировались самобытная культура и традиции. Столпами центральноазиатской идентичности служат уважение к общим историческим корням, межкультурный диалог и межконфессиональное согласие». Поэтому одна из задач, по мнению Токаева, — написать общую историю региона на основании тюркских, персидских, арабских, китайских, российских и западноевропейских источников.

«Мы последовательно придерживаемся принципа «Успешная Центральная Азия — успешный Казахстан» и готовы идти на дальнейшее развитие интеграционных процессов настолько, насколько готовы наши стратегические партнеры и союзники в регионе», — завершает свою статью Токаев.

Почему Токаев заявил о пространстве безопасности в регионе

В программе, которую изложил казахстанский президент, больше всего внимания привлек ее первый пункт — о сближении в области оборонной политики и создании неделимого пространства безопасности в регионе. Именно к принципу неделимой безопасности апеллировала Россия, когда в декабре 2021 года выдвигала США и НАТО требования по гарантиям безопасности (этот принцип в 1975 году Совещание по безопасности о сотрудничеству в Европе закрепило в хельсинкском Заключительном акте).

В качестве конкретных шагов на этом направлении Токаев предложил разработать некий «каталог рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения». Подробнее о том, как страны региона могут укреплять безопасность, президент не написал.

Центральная Азия постоянно ищет точки соприкосновения, и время от времени там возникают различные идеи, которые не всегда получают развитие, сказал РБК заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Пример — предложение главы Таджикистана Эмомали Рахмона, прозвучавшее на саммите в Душанбе в 2023 году, — создать в регионе зону свободной торговли. «С одной стороны, у региона примерно общие риски и вызовы, но как правило они все решаются только с подключением России — потому что есть ОДКБ и двусторонние глубинные соглашения с Москвой. Ни одна региональная организация не сможет стать полноценным ответом на эти риски и вызовы», — отметил Притчин.

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, в свою очередь, считает, что страны Центральной Азии, не проговаривая это напрямую, пытаются отстраниться от партнеров по бывшему СССР, которые находятся «по периметру» региона. «Когда Токаев ссылается на периметр, он имеет в виду то, что происходит на российско-украинском фронте, — пояснил РБК эксперт свою точку зрения. — Это не их война, не их интересы. И центральноазиатские страны хотят укрепить свое внутреннее сотрудничество, формируют «пятерку», чтобы сделать регион субъектом мировой политики».

По оценке Дубнова, ведущую роль здесь играют Казахстан и Узбекистан — их лидеры в 2022 году подписали договор о союзнических отношениях, в рамках которого утвердили Высший межгосударственный совет двух стран. «Это звучит так же, как Высший государственный совет России и Белоруссии. Но суть этого сотрудничества коренным образом отличается от российско-белорусского союза, — сказал эксперт. — В Центральной Азии не разделяют мировоззрение Москвы и Минска — а именно соперничество с Западом и восстановление в тех или иных пределах пространства Советского Союза. Астана и Ташкент проводят многовекторную политику и не считают для себя возможным вступать в конфронтацию с мировыми центрами силы».

Какое место на этом саммите должна была занять Япония

С внешним миром регион ведет диалог в формате «ЦА + 1» — он действует с Россией, Китаем, США, Германией, Индией; были у Центральной Азии саммиты с Евросоюзом и арабскими странами Персидского залива. В этот раз в Астане был запланирован саммит с Японией, на который должен был приехать премьер-министр Фумио Кисида: с 9 по 12 августа в его планах было турне по странам региона и в Монголии, начиная с Казахстана. Однако в последний момент поездку отменили. Причина — прогнозируемое землетрясение в районе японских островов. С Кисидой созвонились Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев — оба выразили понимание ситуации.

В день саммита «ЦА + Япония» в той же «Казахстанской правде» вышла статья Кисиды «Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана». Формат «ЦА + 1» действует с 2004 года — стороны девять раз встречались на уровне министров иностранных дел, но на уровне глав государств это должно было произойти впервые. Японский премьер выделил три приоритета в работе Центральной Азии и Токио.

«Экологичность и устойчивость», которая будет способствовать переходу к новой модели развития в регионе.

«Взаимосвязанность», которая будет способствовать укреплению связей внутри региона и между Центральной Азией и миром.

«Развитие человеческих ресурсов» в таких областях, как деловые человеческие ресурсы и реализация прав и возможностей женщин.

Кисида выразил надежду на то, что Япония и Центральная Азия «будут работать рука об руку и идти вмес­те по пути создания будущего на следующие десять, двадцать и более лет». О безопасности и третьих странах в его статье ничего не говорилось.

Хотя Япония первая предложила формат «5 + 1», для нее он долгое время был рамочным — в силу низкой вовлеченности Токио в повестку Центральной Азии, обращает внимание Станислав Притчин. «Токио регион очень интересен в силу его конкуренции с Пекином. С учетом совпадения геополитических интересов Японии с интересами США Токио предлагает свой формат — достаточно гибкий, открытый, там много грантовых программ, проектов, которые отвечают интересам региона, но без особых обязательств, — поясняет эксперт. — Япония — это удобный внешний донор. Для центральноазиатских государств Япония важный и интересный партнер. То, что саммит не состоялся, это определенный удар по усилению японского вектора регионального сотрудничества».

Потенциальный визит японского премьера прокомментировали в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это попытками «внедриться в Центральную Азию», которая продиктована не экономическим интересом, а «продиктованное установками демадминистрации в Вашингтоне»; Захарова считает, что США стремятся таким образом подорвать связи региона с Россией, «подтянуть» их к западной идеологии «порядка, основанного на правилах», имеющей антироссийский и антикитайский подтекст».

«Не сомневаемся в том, что наши партнеры из Центральной Азии со свойственной им мудростью сумеют отличить подходы в пользу взаимовыгодного сотрудничества от планов низвести их страны до положения неоколониального придатка западного лагеря. Надеемся, что деструктивность такой перспективы и серьезные издержки от утраты полнокровных связей с Россией им вполне очевидны», — заявила она.

В Москве с опаской воспринимают тренд, при котором Центральная Азия уходит в сторону от тесного сотрудничества с Москвой, говорит Дубнов. «Япония в силу своей технологической и интеллектуальной мощи очень притягательный магнит. При этом ее отношения с Москвой по итогам Второй мировой войны по-прежнему не урегулированы. Россия считает Японию своим геополитическим недругом, а потому сближение с ней Центральной Азии ей нравиться не может», — резюмировал эксперт.