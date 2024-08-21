В Иране назвали две причины катастрофы, в которой погиб президент Раиси

Обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси (Фото: Azin Haghighi / MOJ NEWS / EPA / ТАСС)

Крушение вертолета, в котором погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, признано несчастным случаем: расследование не выявило признаков саботажа, человеческий фактор также был исключен, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах безопасности.

На борту разбившегося вертолета не было выявлено следов химикатов, добавил собеседник агентства.

К авиакатастрофе привели два фактора, пишет агентство. Вертолет из-за задержек во время визита Раиси вылетел с опозданием, к этому времени погода испортилось. Также на борту было на два человека больше, чем предписывают правила в области безопасности. Когда пилот заметил на пути следования туман и попытался набрать высоту, вертолету не хватило мощности, говорится в публикации.

19 мая вертолет Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Политик и сопровождавший его глава МИДа погибли.

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