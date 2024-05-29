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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране исключили диверсию в деле о крушении вертолета президента Раиси

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Вертолет с президентом Раиси разбился 19 мая в холмистой местности на северо-востоке Ирана. Генштаб Ирана заявил, что версия о диверсии была исключена, однако обещал проверить данные метеорологической сводки
Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы, передает IRIB.

«По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности, исключена», — говорится в документе.

В отчете также сказано, что после изучения переговоров между пилотами летной группы (последний раз пилоты вертолета Раиси выходили на контакт за 69 секунд до катастрофы), никаких свидетельств возникновения на борту чрезвычайной ситуации выявлено не было.

Как уточнили в Генштабе, ошибочной могла оказаться метеорологическая сводка, в которой погодные условия для выполнения полета в тот день назывались подходящими. После изучения новых данных и показаний пилотов будет проведено дополнительное расследование, его результаты будут объявлены позже.

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Вертолет с президентом Ирана разбился 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. В тот день иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Обломки нашли только утром 20 мая.

Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее обвинил в произошедшем США, поскольку санкции, введенные американской стороной, привели к отсутствию запасных частей для вертолетов. В ответ в администрации США заявили, что обвинения в какой-либо причастности к гибели Раиси нелепы.

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Иран диверсия Эбрахим Раиси авиакатастрофа
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