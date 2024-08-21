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Экс-глава Госзагрансобственности получил должность в Минобороны

Экс-глава Госзагрансобственности Логвинов получил должность в Минобороны
Евгений Логвинов с 31 июля возглавил департамент военного имущества Минобороны. Департаментом до этого руководил Михаил Сапунов. Источник РБК, близкий к Минобороны, сообщал, что тот уволился
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Департамент военного имущества Министерства обороны возглавил Евгений Логвинов, данные об этом появились на сайте ведомства. Приказ о его назначении датирован 31 июля.

Логвинов в 2015 году работал заместителем гендиректора Федерального медицинского центра Росимущества. В 2015-2018 был руководителем департамента в «Газпромбанк — Инвест», затем три года возглавлял оздоровительный комплекс «Десна» управделами президента. С 2021 по 2024 годы руководил предприятием по управлению собственностью за рубежом, которое тоже относится к управделами президента (Госзагрансобственность).

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Департамент до этого с 2020 года возглавлял Михаил Сапунов. 31 июля источник РБК, близкий к Минобороны, сообщил, что Сапунов уволился. В ноябре прошлого года «Коммерсантъ» писал о деле против заместителя Сапунова Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко, связанном с поставками для Минобороны древесины для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений в зоне боевых действий в Донбассе. Оба были арестованы.

Департамент военного имущества управляет имуществом Вооруженных сил и земельными участками, расквартирует войска, контролирует инвестконтракты.

В июне Владимир Путин назначил первого заместителя управляющего делами президента, младшего сына Михаила Фрадкова Павла Фрадков замминистра обороны, он, как поясняли в ведомстве, будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства.

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