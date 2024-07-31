Главу департамента военного имущества Минобороны сняли с должности

Михаил Сапунов заниимал эту должность с 2020 года, до этого он руководил департаментом имущественных отношений. В 1990-х он служил в ФСБ

Михаил Сапунов (Фото: Минобороны РФ)

Директор департамента военного имущества Министерства обороны Михаил Сапунов покинул свой пост, сообщил РБК источник, близкий к ведомству.

«Это правда, он уволился», — сказал собеседник РБК.

Об этом также сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Он написал в Telegram, что чиновник «снят с должности».

Сапунов с сентября 2017 года был директором департамента имущественных отношений Минобороны, департамент военного имущества он возглавил в 2020 году.

Он начал военную службу в 1990 году, затем большую часть 1990-х проработал в ФСБ. В 2002 году он ушел из спецслужбы и занимал гражданские должности в Московской области (был главой Краснозаменска в 2006–2015 годах).

В ноябре 2023 года «Коммерсантъ» сообщал, что заместитель Сапунова Владимир Шишов арестован по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе. Шишов курировал в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд военной операции. Кроме него по делу проходит гендиректор ООО «ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко (сын бизнесмена Эдуарда Левченко), он также заключен под стражу.

17 июня президент Владимир Путин назначил заместителем министра обороны, который будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительством объектов для нужд ведомства, Павла Фрадкова — младшего сына Михаила Фрадкова.