«Коммерсантъ» узнал о деле против чиновника из-за древесины для войск

Речь идет о замдиректоре департамента военного имущества Минобороны Владимире Шишове, его арестовали по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе, пишет газета

Замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов арестован по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе, пишет

«Коммерсантъ». Кроме него по делу проходит гендиректор ООО «ИФК «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко, он также заключен под стражу.

По данным газеты, 2 октября 517-м военным следственным отделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), оно связано с реализацией контрактов на сумму более 1 млрд руб., заключенных между ООО «ИФК «РНГС Капитал» и военным ведомством. Речь идет о поставках пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений, в том числе окопов и блиндажей, в зоне военной операции на Украине, сообщает издание.

По информации издания, в октябре 2022 года компания Левченко выиграла тендер на 60 млн руб. на поставку для Минобороны древесины. Пиломатериалы были отправлены в зону СВО для строительства укреплений. Однако сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД выяснили, что стоимость поставленных Минобороны лесоматериалов была завышена. По предварительным подсчетам, только при реализации этого контракта был нанесен ущерб в размере 27 млн руб., указывает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Шишов курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд военной операции. До прихода в Минобороны он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (уволился оттуда в октябре 2018 года из-за перехода в министерство). Через полтора года после этого президент присвоил ему звание действительного государственного советника третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора, отмечает издание.

Левченко — сын бизнесмена Эдуарда Левченко, сообщает газета. Последний в сентябре 2017 года был осужден на 6,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве: за $250 тыс. он обещал посодействовать руководству банка «Ренессанс» в возбуждении дела о хищении более 500 млн руб. (впоследствии оно было признано незаконным). После освобождения Левченко-старший, по некоторым данным, уехал из страны, указывает издание.

Дмитрий Левченко в 2019 году стал новым учредителем ООО «ИФК «РНГС Капитал», созданного в 2015-м, а через три года занял должность генерального директора. По данным сотрудников правоохранительных органов, это произошло после того, как весной 2022 года Левченко-младший познакомился с Шишовым. С момента основания и до 2021 года включительно компания фактически не имела доходов, однако по итогам прошлого года она получила прибыль в сумме более 312 млн руб., следует из официальных отчетов. Фигуранты дела отрицают свою вину.