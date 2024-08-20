ТАСС узнал о гибели 17 человек в Курской области из-за атак ВСУ
Семнадцать жителей Курской области погибли в результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Кроме того, более 140 человек пострадали в ходе боев.
«Установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ. 75 госпитализированы, в том числе четыре ребенка», — сказал собеседник агентства.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Курской области.
Бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны России отчитывалось об отражении атак в направлении Русского Поречного и Гордеевки, а также уничтожении мобильных групп ВСУ рядом с Анастасьевкой, Александрией, Снагостью, Мирным, Казачьей Локней, Коренево, Плехово и Пушкарным.
В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 16 августа неоднократно объявляли сигнал ракетной опасности. Мэр Льгова Алексей Клемешов посоветовал уехавшим жителям «не возвращаться до стабилизации обстановки».
По последним данным, в результате атак ВСУ на территории региона погибли 12 мирных жителей, ранены более 120 человек. Свыше 120 тыс. человек эвакуировались.
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