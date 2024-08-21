Число сбитых летевших на Москву дронов достигло десяти

Собянин: силы ПВО сбили десять летевших на Москву дронов

Собянин заявил об «одной из самых масштабных попыток атаковать Москву за все время». За два часа сбиты 10 беспилотников

Силы ПВО сбили еще два летевших в сторону Москвы беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — заявил он.

Столичный мэр не привел данных о пострадавших и разрушениях.

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