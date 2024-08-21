Число сбитых летевших на Москву дронов достигло десяти
Силы ПВО сбили еще два летевших в сторону Москвы беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — заявил он.
Столичный мэр не привел данных о пострадавших и разрушениях.
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