Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении в Ступино летевшего на Москву беспилотника

Дрон был нейтрализован средствами ПВО в Ступино. Еще два БПЛА этой ночью сбили в Брянской области, в Белгородской беспилотники атаковали город Грайворон

Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника в Ступинском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Ступино расположено примерно в 80 км по прямой к юго-востоку от Москвы, недалеко от границы Подмосковья и Тульской области.

В июле Минобороны сообщало об одном случае уничтожения дрона в Московской области — в ночь на третье число. Еще два БПЛА были уничтожены в ночь на 27 июня.

Прошедшей ночью два беспилотника были сбиты ПВО над Клинцовским и Суражским районами Брянской области, как заявил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не было.

В Белгородской области этой же ночью дроны атаковали город Грайворон, никто не пострадал, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, на парковку возле многоквартирного дома были сброшены два взрывных устройства, повреждения получили два автомобиля. Из-за атаки также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города и в двух селах.