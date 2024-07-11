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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении в Ступино летевшего на Москву беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон был нейтрализован средствами ПВО в Ступино. Еще два БПЛА этой ночью сбили в Брянской области, в Белгородской беспилотники атаковали город Грайворон

Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника в Ступинском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Ступино расположено примерно в 80 км по прямой к юго-востоку от Москвы, недалеко от границы Подмосковья и Тульской области.

В июле Минобороны сообщало об одном случае уничтожения дрона в Московской области — в ночь на третье число. Еще два БПЛА были уничтожены в ночь на 27 июня.

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Фото:РИА Новости

Прошедшей ночью два беспилотника были сбиты ПВО над Клинцовским и Суражским районами Брянской области, как заявил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не было.

В Белгородской области этой же ночью дроны атаковали город Грайворон, никто не пострадал, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, на парковку возле многоквартирного дома были сброшены два взрывных устройства, повреждения получили два автомобиля. Из-за атаки также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города и в двух селах.

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Сергей Собянин беспилотники Москва Ступино
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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