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Военная операция на Украине ,  
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Собянин заявил о надежной защите московского неба

Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Москвы напомнил, что столица одной из первых стала подвергаться атакам дронов, но вот уже год ударов по городу не было
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявил, что «сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы». Он напомнил, что Москва одной из первых испытала на себе удары беспилотников, однако в течение года ни одного попадания по территории города нет, передает ТАСС.

Также столичный градоначальник рассказал, что Москва развивает собственные заводы, которые производят военную продукцию. «Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10–15 тыс. боевых беспилотных аппаратов, которые идут в специальную военную операцию», — сообщил Собянин.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Кроме того, Собянин заявил, что в этом году в зону военной операции отправятся 23 тыс. контрактников из Москвы. «Москва является в этом отношении одним из лидеров среди субъектов по динамике, по количеству людей, которые там сражаются», — сказал мэр. Собянин напомнил, что в ходе частичной мобилизации в войска отправились 22 тыс. москвичей, а в первую волну контрактников — 21 тыс.

Первая атака беспилотника на Москву была зафиксирована в ночь на 3 мая 2023 года. Тогда два дрона были выведены из строя над центром города, однако один из них врезался в крышу здания Сената в Кремле. Российские власти назвали случившееся покушением на Владимира Путина.

С мая по август 2023 года было еще несколько атак на Москву, когда дроны влетали в пределы МКАД. 30 мая подавленные средствами РЭБ беспилотники врезались в несколько многоквартирных домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. 30 июля повреждения получили фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». 11 августа сбитый ракетой ПВО аппарат упал в парке в районе Хорошево-Мневники. 23 августа беспилотник столкнулся с одной из башен в «Москва-Сити».

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Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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