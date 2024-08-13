Собянин заявил о надежной защите московского неба

Мэр Москвы напомнил, что столица одной из первых стала подвергаться атакам дронов, но вот уже год ударов по городу не было

Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявил, что «сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы». Он напомнил, что Москва одной из первых испытала на себе удары беспилотников, однако в течение года ни одного попадания по территории города нет, передает ТАСС.

Также столичный градоначальник рассказал, что Москва развивает собственные заводы, которые производят военную продукцию. «Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10–15 тыс. боевых беспилотных аппаратов, которые идут в специальную военную операцию», — сообщил Собянин.

Кроме того, Собянин заявил, что в этом году в зону военной операции отправятся 23 тыс. контрактников из Москвы. «Москва является в этом отношении одним из лидеров среди субъектов по динамике, по количеству людей, которые там сражаются», — сказал мэр. Собянин напомнил, что в ходе частичной мобилизации в войска отправились 22 тыс. москвичей, а в первую волну контрактников — 21 тыс.

Первая атака беспилотника на Москву была зафиксирована в ночь на 3 мая 2023 года. Тогда два дрона были выведены из строя над центром города, однако один из них врезался в крышу здания Сената в Кремле. Российские власти назвали случившееся покушением на Владимира Путина.

С мая по август 2023 года было еще несколько атак на Москву, когда дроны влетали в пределы МКАД. 30 мая подавленные средствами РЭБ беспилотники врезались в несколько многоквартирных домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. 30 июля повреждения получили фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». 11 августа сбитый ракетой ПВО аппарат упал в парке в районе Хорошево-Мневники. 23 августа беспилотник столкнулся с одной из башен в «Москва-Сити».