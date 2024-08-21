Собянин сообщил о четвертом сбитом дроне, летевшем на Москву

Всего силы ПВО за ночь отразили атаку 4 летевших на Москву дронов, сообщил Собянин. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, на месте работают «все службы», добавил он

Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник, заявил столичный мэр Сергей Собянин. До этого он сообщил о трех сбитых в Подольске дронах, также направлявшихся в сторону Москвы.

«На данный момент отражена атака на Москву уже 4 БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте», — написал Собянин в телеграм-канале.

В предыдущих случаях уничтожения дронов над Подольском разрушений и пострадавших также не было, говорил столичный мэр.

В предыдущий раз над Подольском сбили дрон в ночь на 10 мая. Минобороны отчитывалось об уничтожении беспилотника в Подмосковье 3 июля.

Также в ночь на 21 августа два дрона сбили в Тульской области, еще 16 в течение трех часов уничтожили над Брянской областью. На западе Ростовской области сбили ракету, над Белгородом и Белгородским районов уничтожили «несколько воздушных целей».