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Военная операция на Украине ,  
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Над Тульской областью сбили два дрона

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Военная операция на Украине
Два дрона сбили над Тульской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщили в правительстве. До этого в соседней Московской области сбили три летевших в сторону столицы беспилотника

Над Тульской областью силы ПВО уничтожили два беспилотника, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Тульская область граничит с Московской. До этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил о трех сбитых над Подольском дронах, летевших в сторону Москвы. Он рассказал, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

В Тульской области дрон ВСУ повредил газокомпрессорную станцию
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Последний раз в Тульской области сбивали беспилотник в ночь на 29 июля. Тогда повреждения получил пустой резервуар газокомпрессорной станции. В министерстве по региональной безопасности уточнили, что подача топлива не была нарушена, пострадавших не было.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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