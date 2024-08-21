Над Тульской областью сбили два дрона
Над Тульской областью силы ПВО уничтожили два беспилотника, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.
«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Тульская область граничит с Московской. До этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил о трех сбитых над Подольском дронах, летевших в сторону Москвы. Он рассказал, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
Последний раз в Тульской области сбивали беспилотник в ночь на 29 июля. Тогда повреждения получил пустой резервуар газокомпрессорной станции. В министерстве по региональной безопасности уточнили, что подача топлива не была нарушена, пострадавших не было.
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