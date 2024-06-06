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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев предложил Армении попросить ОБСЕ о роспуске группы по Карабаху

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Баку предложил Еревану обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

«Конечно, мы уже предложили это армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы», — сказал он. По словам президента, в миссии нет необходимости, а если Армения выступит против, значит, у нее остались территориальные претензии к стране.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. Ее сопредседателями выступают Россия, Франция и США. В апреле 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Париж и Вашингтон отказались от сотрудничества с Москвой в рамках группы, «заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате».

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19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением. Непризнанная республика прекратила существование 1 января 2024 года.

В апреле стороны заключили договоренности о делимитации границ, согласно которым на первом этапе часть территории Тавушской области Армении должна отойти Азербайджану. Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

Делимитация не устраивает население Армении, весь май в стране проходили массовые протесты.

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Ильхам Алиев Армения Азербайджан Нагорный Карабах
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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