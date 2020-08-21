Сотрудники «Гродно Азот» заявили об угрозах за отказ участвовать в стачке

В СК Белоруссии сообщили, что угрозы получили шесть руководителей предприятия. Сейчас на заводе созданы стачечные комитеты, они узнают у сотрудников, хотят ли они бастовать

Забастовка рабочих предприятия «Гродно Азот» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что руководители завода «Гродно Азот» заявили об угрозах из-за отказа участвовать в забастовке. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, угрозы получили шесть сотрудников предприятия. Сообщения поступили вечером 20 августа в мессенджере Viber, и в каждом из них указывались имена детей получателя.

СК прикрепил фото, где, предположительно, показано одно из таких сообщений. «Присоединяйся к стачке и поддержи стачком. Иначе ты враг народа», — говорится в сообщении. В случае отказа получателям пригрозили физической расправой. «По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», — заключили в СК.

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