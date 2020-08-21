Сотрудники «Гродно Азот» заявили об угрозах за отказ участвовать в стачке
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что руководители завода «Гродно Азот» заявили об угрозах из-за отказа участвовать в забастовке. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, угрозы получили шесть сотрудников предприятия. Сообщения поступили вечером 20 августа в мессенджере Viber, и в каждом из них указывались имена детей получателя.
СК прикрепил фото, где, предположительно, показано одно из таких сообщений. «Присоединяйся к стачке и поддержи стачком. Иначе ты враг народа», — говорится в сообщении. В случае отказа получателям пригрозили физической расправой. «По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», — заключили в СК.