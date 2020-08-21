Сотрудники «Гродно Азот» заявили об угрозах за отказ участвовать в стачке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 12:39
«Калашников» впервые показал новое судно на воздушной подушке Общество, 20:15 Экс-замдиректора ФСИН обвинили в хищении ₽94 млн на ремонте СИЗО в Крыму Общество, 20:08 Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком Общество, 20:03 Как запомнить столицы всех стран мира РБК и Билайн, 20:02 Купившим билеты на «Спасскую башню» вернут деньги из-за отмены фестиваля Общество, 19:55 Бывший гендиректор «Ведомостей» станет исполнительным директором Forbes Технологии и медиа, 19:53 Омские врачи окончательно исключили диагноз отравление у Навального Общество, 19:51 В Ярославле из-за взрыва газа в пятиэтажке обрушились несколько этажей Общество, 19:48 На российском сегменте МКС не выявили утечку воздуха Общество, 19:40 МСП Банк и ГК ПИК поддержат строителей Республики Северная Осетия-Алания​ Пресс-релиз, 19:21 В Белоруссии снова задержали включившего песню Цоя «Перемен» диджея Общество, 19:20 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Загитова пропустит Кубок и чемпионат России Спорт, 19:15 Ефремов перевел ₽800 тыс. четверым потерпевшим по своему делу Общество, 19:07
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Сотрудники «Гродно Азот» заявили об угрозах за отказ участвовать в стачке

В СК Белоруссии сообщили, что угрозы получили шесть руководителей предприятия. Сейчас на заводе созданы стачечные комитеты, они узнают у сотрудников, хотят ли они бастовать
Забастовка рабочих предприятия «Гродно Азот»
Забастовка рабочих предприятия «Гродно Азот» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что руководители завода «Гродно Азот» заявили об угрозах из-за отказа участвовать в забастовке. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, угрозы получили шесть сотрудников предприятия. Сообщения поступили вечером 20 августа в мессенджере Viber, и в каждом из них указывались имена детей получателя.

СК прикрепил фото, где, предположительно, показано одно из таких сообщений. «Присоединяйся к стачке и поддержи стачком. Иначе ты враг народа», — говорится в сообщении. В случае отказа получателям пригрозили физической расправой. «По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», — заключили в СК.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Video

Сотрудники завода «Гродно Азот» вышли на забастовку 19 августа. Один из сотрудников рассказал РБК, что тогда к забастовке присоединились около 1,5 тыс. работников. На предприятии решили создать стачечные комитеты и выдвинуть главное требование — отставка действующего президента Александра Лукашенко. В пресс-службе «Гродно Азот» информацию о забастовке опровергли и заявили, что завод работает в штатном режиме.

По данным информационного портала города Гродно, в пятницу, 21 августа, завод продолжает работать в штатном режиме. При этом там созданы стачечные комитеты и их члены проводят голосование, чтобы узнать, хотят ли сотрудники объявить забастовку. Официально на «Гродно Азот» говорят, что цеха «работают в соответствии с технологическими процессами», а руководство каждый день ведет «открытый диалог с трудовым коллективом», передает портал.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Генпрокуратура Белоруссии заявила о манипуляциях участниками протестов
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Забастовки на предприятиях в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых Лукашенко победил, получив 80,1% голосов. К стачкам присоединились многие промышленные предприятия, а также сотрудники Белтелерадиокомпании и Государственной филармонии.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия
Материалы по теме
Рабочие «Гродно Азота» объявили забастовку
Политика
Милиция задержала председателя стачкома МАЗа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter