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Песков объяснил отказ от транспортировки Навального решением врачей

Обращение за помощью в транспортировке Навального за границу в Кремль не поступало, заявил Песков. По его словам, решение о возможности эвакуации принимают врачи
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ответственность за состояние здоровья Алексея Навального несут врачи, поэтому они и должны принимать решение о возможности его транспортировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лечащий врач, который несет ответственность за состояние больного, придерживается точки зрения, что до конца не известно, что стало причиной, поэтому врач считает, что, пока нет ясности, что стало причиной, перевозка по воздуху невозможна, может представлять угрозу здоровью», — сказал представитель Кремля.

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Накануне Песков заявил, что Кремль готов содействовать в отправке Навального для лечения за рубеж, если будет соответствующее обращение. Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева из «Альянса врачей» ответила на это предложение в своем Twitter. «Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала она.

Кремль назвал условие помощи в отправке Навального на лечение за границу
Политика
Алексей Навальный

На вопрос журналистов об обращении соратников Навального Песков ответил, что ему не известно об этом.

«Мне не известно, чтобы какое-то обращение приходило. Но здесь и не нужна, наверное, какая-то лишняя бюрократия. Вы знаете, что туда прилетел самолет из Германии. Наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме, получить всю информацию о лечении. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — заключил представитель Кремля.

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Врачи назвали основной диагноз Навального
Общество
Александр Мураховский (в центре)

Навальный до сих пор находится без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко заявил, что в анализах Навального не обнаружили каких-либо ядов или следов их пребывания. Поэтому диагноз «отравление» врачи больше не считают актуальным. Он уточнил, что не может разглашать диагноз по действующему законодательству, и добавил, что сообщил его жене и брату политика, Юлии и Олегу.

Однако позже главврач омской больницы скорой помощи Александр Мураховский сообщил журналистам, что главный диагноз, к которому склоняются врачи, — это нарушение обмена веществ.

В Омск прибыл самолет для перевозки Навального на лечение в Германию
Политика
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что ни жене, ни брату политика не сообщали диагноз. «То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — написала она в своем Twitter.

Утром в пятницу, 21 августа, в Омск прибыл самолет из Германии, чтобы забрать Навального для лечения в клинике «Шарите». Однако консилиум врачей, в котором участвовали прибывшие из Москвы специалисты, не дал разрешения на транспортировку ввиду нестабильного состояния пациента.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Песков, Алексей Навальный, отравление
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