Песков объяснил отказ от транспортировки Навального решением врачей

Обращение за помощью в транспортировке Навального за границу в Кремль не поступало, заявил Песков. По его словам, решение о возможности эвакуации принимают врачи

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ответственность за состояние здоровья Алексея Навального несут врачи, поэтому они и должны принимать решение о возможности его транспортировки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лечащий врач, который несет ответственность за состояние больного, придерживается точки зрения, что до конца не известно, что стало причиной, поэтому врач считает, что, пока нет ясности, что стало причиной, перевозка по воздуху невозможна, может представлять угрозу здоровью», — сказал представитель Кремля.

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Накануне Песков заявил, что Кремль готов содействовать в отправке Навального для лечения за рубеж, если будет соответствующее обращение. Лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева из «Альянса врачей» ответила на это предложение в своем Twitter. «Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала она.