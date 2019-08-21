Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года

Путин ответил на вопрос о его статусе после 2024 года

Глава государства считает, что пока рано говорить о должности, которую он будет занимать, когда истекут его полномочия как президента

Пока рано говорить о том, в каком статусе будет находиться президент России Владимир Путин в 2024 году, когда истекут его полномочия как главы государства. Об этом он сам заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинистё, передает ТАСС.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — сказал глава государства.

Согласно данным Левада-центра, больше трети россиян (38%) не хотят, чтобы Путин оставался на своем посту после 2024 года. Будут рады, если Путин останется президентом на очередной срок, 54% опрошенных россиян. Согласно Конституции, один и тет же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в июле сообщало, что помощники и советники президента Путина работают над тем, чтобы найти способ оставить его у власти после 2024 года. По одному из сценариев, он может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России» (сейчас партию возглавляет премьер Дмитрий Медведев).