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Общество ,  
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Левада-центр назвал долю нежелающих переизбрания Путина в 2024 году

Больше трети россиян (38%) не хотят, чтобы действующий президент Владимир Путин оставался на своем посту после окончания срока полномочий в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные исследований Левада-центра, опубликованные на сайте аналитического центра.

В мае 2018 года не желали, чтобы президент остался прежним, 27%, а в мае 2017 года — 20%. При этом в октябре 2013 года такой точки зрения придерживались 45% опрошенных.

При этом видеть Путина президентом после 2024 года сейчас хотят 54% опрошенных. Максимальным этот показатель был в августе 2017 года (67%). Снизилось также число граждан, затруднившихся с ответом: 8% вместо 14%.

Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, доверяющих Путину, поскольку они не видят, на кого еще можно положиться. Такой ответ дали 43% человек против 29% в 2016 году. По мнению 27% респондентов, Путину доверяют, потому что «люди убедились, что он успешно и достойно справляется с решением проблем». Еще 24% опрошенных надеются, что президент в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны, так ответило минимальное за 19 лет число опрошенных.

Левада-центр проводил опрос 18–24 июля среди 1605 человек в 137 населенных пунктах страны.

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В мае опрос ВЦИОМа показал снижение доверия Путину до минимума за 13 лет. По итогам исследования доля россиян, назвавших президента тем, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила только 31,7%.

Теги: Владимир Путин, Опрос, Левада-центр
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