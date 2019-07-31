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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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СМИ узнали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ
Арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин «крышевал» банковскую сферу либо за процент от операций, либо за «абонентскую плату», узнали «Проект» и The Bell. Черкалину в июле предъявили обвинение в получении $850 тыс. взяток
Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания со ссылкой на пострадавших банкиров утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». «Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение», — рассказал о Черкалине один из банкиров. В ФСБ не ответили на запрос авторов расследования.

В июле 2019 года экс-руководителю 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Черкалину было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

В сферу деятельности управления «К» ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.

Общество
Суд арестовал двух фигурантов дела главы банковского отдела ФСБ Черкалина

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК, что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По словам одного из собеседников, бизнесмен сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: ФСБ, Банки
Материалы по теме
Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение в мошенничестве
Общество
Суд арестовал двух фигурантов дела главы банковского отдела ФСБ Черкалина
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