СМИ узнали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ

Арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин «крышевал» банковскую сферу либо за процент от операций, либо за «абонентскую плату», узнали «Проект» и The Bell. Черкалину в июле предъявили обвинение в получении $850 тыс. взяток

Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания со ссылкой на пострадавших банкиров утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». «Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение», — рассказал о Черкалине один из банкиров. В ФСБ не ответили на запрос авторов расследования.